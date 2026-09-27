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Festival de las Flores impulsó las ventas de más de 40 comerciantes en Bogotá

Según el IPES, este espacio se ha consolidado como un referente de formalización y comercio digno en la zona.

Foto: IPES

Noticias RCN

septiembre 27 de 2026
07:57 p. m.
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El Instituto para la Economía Social (IPES) realizó este viernes 25 de septiembre el Festival de las Flores en el Punto Comercial de las Flores de la calle 68, una jornada que buscó fortalecer la actividad económica de floristas y comerciantes populares de la capital, en medio de los desafíos que afronta el sector floricultor.

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La actividad se llevó a cabo en las instalaciones ubicadas en la carrera 13 #68-76, donde más de 40 comerciantes y sus familias participaron de una estrategia orientada a promover el consumo local y dinamizar las ventas durante la temporada de las flores amarillas.

Un espacio para fortalecer la economía popular

El Punto Comercial de las Flores funciona bajo el modelo de centros comerciales distritales especializados y reúne de manera permanente a beneficiarios del IPES dedicados a la elaboración y comercialización de arreglos florales para distintas ocasiones. Según la entidad, este espacio se ha consolidado como un referente de formalización y comercio digno en la zona.

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La directora del IPES, Catalina Arciniegas, destacó durante la jornada la importancia del sector para cientos de familias bogotanas que dependen de la comercialización de flores y reiteró el llamado a apoyar el consumo local como una forma de fortalecer la economía de la ciudad.

Talleres, flores y actividades culturales

Uno de los principales atractivos del festival fueron los siete talleres gratuitos dirigidos por seis floristas, quienes compartieron conocimientos sobre cuidado de flores y plantas, creación de accesorios para peinados, ikebana o arte floral japonés, elaboración de bouquets, ajuar para bodas y técnicas de empaques en papel coreano.

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Durante la jornada, los asistentes encontraron una amplia oferta de flores y arreglos florales con precios desde los $30.000, además de muestras artísticas, música en vivo y espacios para emprendimientos locales que complementaron la programación.

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