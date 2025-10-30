Caso Nicolás Petro: ratifican permanencia de la fiscal Lucy Laborde en el proceso

La Fiscalía ratificó la permanencia de la fiscal Lucy Laborde en el proceso contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro.

RELACIONADO Nicolás Petro será imputado por otros dos delitos y la Fiscalía solicitará medida de aseguramiento

Noticias RCN conoció la resolución con la que la Fiscalía declara infundada la recusación con la que el abogado de Petro Burgos, Alejandro Carranza, pretendía apartarla de la investigación.

La solicitud de la defensa de Nicolás Petro

El hijo del presidente está en medio de un proceso por presunto interés indebido en la celebración de contratos, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y violación de datos personales.

Petro Burgos está siendo investigado por presuntamente recibir recursos ilícitos que tenían como supuesto destino entrar a la campaña del presidente.

De acuerdo con el abogado Carranza, Laborde “compromete la apariencia y la realidad de imparcialidad al coexistir, dentro de un mismo ámbito de decisión, el deber de impulsar la acción penal contra una persona que, a su vez, actúa como testigo de cargo dentro del proceso principal seguido contra Nicolás Petro Burgos”.

Por eso, presentó la recusación, la cual buscó la pérdida imparcial objetiva y subjetiva de la fiscal. En ese orden de ideas, se pidió que fuera apartada del proceso, tanto de Petro Burgos, como sobre los que competen a las otras partes involucradas: Laura Ojeda y Day Vásquez.

¿Qué decidió la Fiscalía?

Sobre la mesa hubo unas supuestas irregularidades de la fiscal Laborde. Para la defensa del hijo de Petro, estas eran un “patrón sistemático de conductas que comprometen gravemente los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia”.

Para la Fiscalía, las irregularidades “no demuestran en ningún momento la existencia de un interés personal de la fiscal en la actuación, ni permiten inferir una expectativa real, tangible y manifiesta de provecho o menoscabo”. Por eso, ratificó la presencia.

“Declarar infundada la causal de recusación propuesta por el doctor Pedro Alejandro Carranza Cepeda, en calidad de apoderado judicial de confianza de Nicolás Petro Burgos”, concluyó el ente acusador.