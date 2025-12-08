CANAL RCN
Colombia

Reabrirán importante estación de Transmilenio en la Av. Caracas: ¿cuál es y cómo funcionará?

La estación temporal contará con dos vagones que recibirán los mismos 16 servicios que había en la estación original.

Transmilenio
Foto: Transmilenio

Noticias RCN

agosto 12 de 2025
08:27 p. m.
La estación Calle 57 de Transmilenio iniciará su operación temporal como parte de las adecuaciones necesarias para la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

La medida busca garantizar la continuidad del servicio de transporte público en este punto clave de la troncal Caracas Centro, evitando afectaciones para los usuarios mientras avanza una de las obras más importantes de la ciudad.

Reabrirán importante estación de Transmilenio en la Av. Caracas

Transmilenio anunció que a partir del sábado 16 de agosto entrará en operación la estación Temporal Calle 57, ubicada en la troncal Caracas Centro, que reemplazará provisionalmente a la estación original.

El traslado se realiza con el objetivo de liberar el espacio necesario para que continúen las obras de la primera línea del Metro de Bogotá, un proyecto que la administración distrital califica como prioritario.

La estación temporal estará equipada con dos vagones y recibirá exactamente los mismos 16 servicios que funcionaban en la estación original: ruta fácil 6 y 8 (en ambos sentidos), A61, C15, H15, D24, H75, F61, B23, J24, B74, J74, B75 y K23.

La operación de estos servicios no presentará cambios en horarios o frecuencias, únicamente se modifica el punto de abordaje y descenso, ubicado a pocos metros de la infraestructura anterior.

¿Qué otras opciones habrá?

Como complemento, la oferta de transporte en la zona se reforzará con cerca de 32 rutas del componente zonal que operarán desde nueve paraderos cercanos a la nueva estación.

Esto permitirá que los usuarios cuenten con opciones adicionales para llegar a sus destinos.

Del mismo modo, la entidad recordó a los pasajeros la importancia de aplicar siete recomendaciones para mejorar la experiencia de viaje en esta nueva ubicación:

  • No bloquear la circulación
  • No empujar
  • Respetar las filas
  • Dejar salir primero antes de abordar
  • Ingresar rápidamente y sin bloquear puertas
  • Desplazarse hacia el interior del bus
  • Planear el viaje recargando la tarjeta Tullave antes de llegar.

Recuerde que la información detallada sobre cambios en la operación, alternativas de viaje y futuros ajustes relacionados con las obras del Metro está disponible en la página web oficial de Transmilenio.

