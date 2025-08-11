Gobierno Nacional no firmó aval de cofinanciación para el tren de cercanías de Valle del Cauca

Entró en vigor la ley de garantías y con ella la no firma del aval de cofinanciación del 70% por parte del Gobierno Nacional para el tren de cercanías, uno de los proyectos más ambiciosos del suroccidente del país.

Alejando Eder, alcalde de Cali, señaló que el jefe de Estado prometió sacar adelante la megaobra:

Y el presidente Petro nos lo negó. Era una promesa que él hizo que iba a sacar ese tren adelante en su administración y ya no lo hizo.

El proyecto del tren de cercanías está evaluado en $12 billones de pesos. Tras no recibirse el aval del Gobierno Nacional, esta importante obra queda en veremos.

La razón por la que el Gobierno Nacional no firmó el aval del tren de cercanías de Valle del Cauca

A la petición que durante varios días hicieron los mandatarios sobre esta megaobra, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X respondió:

Me pregunto, ¿acaso parte de la bancada vallecaucana no hundió la ley de financiamiento una y dos veces? Por tal razón, debo priorizar la salida al mar de los centros de producción nacional. El ferrocarril de pasajeros y carga Buenaventura-Yumbo va adelante.

Dilian Francisca Toro, gobernadora de Valle del Cauca, tras la decisión envió un contundente mensaje el mandatario:

El presidente Petro no puso apoyarnos con el 70% de la cofinanciación, prefirió dárselo al centralismo.

Más de 2,5 millones de personas dejan de beneficiarse en temas de movilidad en Valle del Cauca

Entidades locales buscan alternativas, pues el proyecto que beneficia en su primer tramo a 2,5 millones de vallecaucanos es de vital importancia para la región.

Por su parte, el alcalde Eder señaló: “Tenemos los recursos de Cali, de Jamundí y del Valle del Cauca, más de 3 billones. Ya estamos contactando y trabajando con la banca multilateral, con otros bancos del sector financiero.

El Valle ahora deberá esperar aproximadamente un año e iniciar de nuevo el proceso con el nuevo representante del Gobierno Nacional que sea elegido en el 2026.