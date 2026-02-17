CANAL RCN
Candidata Olga Lucía Velásquez rechaza declaraciones del ministro de Salud por caso de niño con hemofilia

La representante a la Cámara por Bogotá y actual candidata al Senado, se refirió a las declaraciones del ministro Guillermo Jaramillo.

febrero 17 de 2026
08:14 a. m.
La representante a la Cámara por Bogotá y actual candidata al Senado, Olga Lucía Velásquez, del Partido Alianza Verde y autora de la ley de salud mental, manifestó en La Mesa Ancha Electoral de Noticias RCN su rechazo a las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en torno al fallecimiento de Kevin, un niño de 7 años con hemofilia.

Durante su intervención en el programa Mesa Ancha Electoral de RCN, Velásquez cuestionó que se responsabilizara a la madre del menor por permitirle montar bicicleta.

“Aquí no se le puede echar la culpa a la mamá porque el niño montó en bicicleta, sino hay que hacer una investigación real”, afirmó.

Críticas al sistema de salud y a las EPS

La congresista señaló que la madre del niño solicitó la remisión en la institución de salud, pero esta fue negada mientras esperaban la autorización de la EPS. “La autorización de la EPS en este caso y en muchos casos han evitado que se atienda de manera oportuna a un paciente”, dijo.

Velásquez insistió en que la vida debe ser la prioridad y rechazó que se restrinjan las actividades normales de un niño con hemofilia.

“Un modelo preventivo es que lo atiende. Si el niño hubiera recibido sus medicamentos, tampoco le pasa nada porque coagula normalmente”, agregó.

Propuesta de cambios estructurales y defensa de la salud mental

La representante también planteó la necesidad de transformar el sistema de salud colombiano hacia un modelo preventivo. Recordó que en Bogotá implementó atención primaria en salud, pero el programa fue desmontado por falta de rentabilidad hospitalaria.

“Aquí el sistema y la forma de pagar está centrada en la enfermedad. Los más de 80 billones de pesos que se gastan en el sistema tienen que ser suficientes”, cuestionó.

Velásquez subrayó la importancia de eliminar estigmas culturales en torno a las enfermedades y los trastornos mentales: “Ningún tipo de enfermedad ni un trastorno en la salud mental definen a un individuo”.

También rechazó la retención de funcionarios en el CAN por parte de comunidades indígenas y advirtió que la inseguridad y el transporte afectan la salud mental de los ciudadanos.

En su aspiración al Senado, con el número 7 del Partido Alianza Verde, concluyó: “El verdadero eje de transformación de una sociedad es la salud mental y es el capital de una nación”.

