Millonaria recompensa por alias Darlinson, sanguinario disidente dejado en libertad como gestor de paz

En las últimas horas, en un consejo de seguridad, liderado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en Anzá, suroeste del departamento, se anunció una nueva recompensa por alias Darlison.

La Gobernación de Antioquia ofreció $200 millones por la ubicación del sanguinario disidente, quien fue capturado y dejado en libertad por el Gobierno Nacional, tras ser nombrado gestor de paz.

Este criminal estaría buscando la manera de revivir el Frente 34 de las disidencias de las Farc.

¿Quién es alias Darlinson, el peligroso disidente en libertad por ser gestor de paz?

Alias Darlinson, identificado como Jesús María Restrepo Borja, disidente de las Farc que está buscando revivir el Frente 34 para delinquir en el suroeste de Antioquia y en Chocó.

Este disidente de las Farc fue capturado el 22 de marzo de 2025 en el municipio del Carmen de Atrato y fue dejado en libertad al día siguiente porque el Gobierno Nacional lo nombró gestor de paz.

Ofrecen recompensa millonaria por recaptura de alias Darlinson

El departamento ofreció 200 millones de recompensa a quien entregue información sobre su paradero, así lo confirmó el gobernador Rendón:

“Este bandido está muy fanfarrón de cuenta de la renta criminal que está capturando de la minería ilegal”, dijo.

Pedimos al Ejército, a la Policía, ponerle foco y ponerle atención a todo lo que está sucediendo en la vereda El Pabón del municipio de Urrao.