CANAL RCN
Colombia Video

Millonaria recompensa por alias Darlinson, sanguinario disidente dejado en libertad como gestor de paz

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció una nueva recompensa por el hombre que busca revivir el Frente 34 de las disidencias de las Farc.

Noticias RCN

agosto 27 de 2025
08:58 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, en un consejo de seguridad, liderado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en Anzá, suroeste del departamento, se anunció una nueva recompensa por alias Darlison.

La Gobernación de Antioquia ofreció $200 millones por la ubicación del sanguinario disidente, quien fue capturado y dejado en libertad por el Gobierno Nacional, tras ser nombrado gestor de paz.

Este criminal estaría buscando la manera de revivir el Frente 34 de las disidencias de las Farc.

Se entregó ‘Kevin’, comandante de disidencias de las Farc y responsable de ataques con drones en Cauca y Valle
RELACIONADO

Se entregó ‘Kevin’, comandante de disidencias de las Farc y responsable de ataques con drones en Cauca y Valle

¿Quién es alias Darlinson, el peligroso disidente en libertad por ser gestor de paz?

Alias Darlinson, identificado como Jesús María Restrepo Borja, disidente de las Farc que está buscando revivir el Frente 34 para delinquir en el suroeste de Antioquia y en Chocó.

Este disidente de las Farc fue capturado el 22 de marzo de 2025 en el municipio del Carmen de Atrato y fue dejado en libertad al día siguiente porque el Gobierno Nacional lo nombró gestor de paz.

Confirman 12 policías muertos tras ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia
RELACIONADO

Confirman 12 policías muertos tras ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia

Ofrecen recompensa millonaria por recaptura de alias Darlinson

El departamento ofreció 200 millones de recompensa a quien entregue información sobre su paradero, así lo confirmó el gobernador Rendón:

“Este bandido está muy fanfarrón de cuenta de la renta criminal que está capturando de la minería ilegal”, dijo.

Pedimos al Ejército, a la Policía, ponerle foco y ponerle atención a todo lo que está sucediendo en la vereda El Pabón del municipio de Urrao.

Capturan a miembro de las disidencias de las Farc que se escondía en Bogotá
RELACIONADO

Capturan a miembro de las disidencias de las Farc que se escondía en Bogotá

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cauca

Se entregó ‘Kevin’, comandante de disidencias de las Farc y responsable de ataques con drones en Cauca y Valle

Temblor en Colombia

Fuerte temblor en Colombia hoy 27 de agosto: movimiento de 4.4 se sintió en varios municipios

Temblor en Colombia

¡Tembló en Colombia hoy 26 de agosto de 2025! Estos son los sismos que 'sacudieron' a varios municipios

Otras Noticias

Dólar

Precio del dólar en Colombia volvió a subir y alcanzó máximo reciente este 27 de agosto

El dólar en Colombia volvió a subir este miércoles 27 de agosto de 2025 y alcanzó su precio más alto en más de una semana, según la TRM oficial.

Nueva York

Colombiana en Nueva York sufrió quemaduras en 80% de su cuerpo durante show con fuego en un bar

La joven de 27 años trabajaba en el establecimiento donde ocurrió el incidente que la tiene la UCI de un hospital. Su empleador la abandonó en la puerta de un centro médico.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: miércoles 27 de agosto de 2025

Millonarios

Hernán Torres debutó en Millonarios y dejó fuerte mensaje: "Hay que dejar la soberbia"

Enfermedades

Novedoso análisis de sangre podría detectar cáncer de ovario en etapa temprana