Congreso tilda de terrorista al Cartel de los Soles mientras Petro lo ve como aliado estratégico

Ayer en el Congreso de la República, en medio de una votación, la plenaria aprobó una proposición que califica al Cartel de Los Soles como una organización terrorista internacional.

La decisión, aunque carece de efectos inmediatos en el plano jurídico, está marcando un distanciamiento entre el Legislativo y la línea que sostiene el Gobierno Nacional frente a Venezuela.

El vs. entre el Congreso y Gustavo Petro por el Cartel de Los Soles

El contraste entre ambas posturas es notorio, pues mientras el Congreso impulsa la narrativa de que el cartel de Los Soles debe ser catalogado como grupo terrorista, el Ejecutivo mantiene su posición de desconocimiento frente a la existencia de esa estructura.

El propio presidente Gustavo Petro ha insistido en que no se puede hablar de un cartel, al tiempo que fortalece sus relaciones diplomáticas y de cooperación con Caracas.

Julio Iglesias, analista de La Mesa Ancha, señaló que esto deja ver el nivel de polarización política en el país:

El Ejecutivo no es que no reconozca el cartel de Los Soles, es que propone cooperar activamente con el cartel de Los Soles a todo nivel, incluso militar, político, estratégico, ideológico. El gobierno colombiano ha sido un bastón importante para el régimen de Nicolás Maduro y el Congreso dice que el cartel de Los Soles, también conocido como el gobierno de Nicolás Maduro, es una organización terrorista. Imagínense la fractura institucional tan enorme que la misma organización, que a unos le dicen cartel de Los Soles, otros le dicen gobierno de Nicolás Maduro, para unos, el Congreso, es una organización terrorista y para el Ejecutivo, para el gobierno de Gustavo Petro, es un socio.

Además dijo que, la coyuntura internacional es clave para entender la relevancia del pronunciamiento, puesto que, la proposición llega justo después de que Estados Unidos decidiera descertificar a Colombia en materia de lucha antidrogas, lo que, en su criterio, aumenta la percepción de que el Congreso busca enviar un mensaje diferente al de la Casa de Nariño:

Acabamos de ser descertificados y es como si el Congreso dijera: nosotros vamos por un lado, aunque el gobierno nacional vaya por otro. Para Estados Unidos es innegable la preocupación por la cercanía que se está estableciendo entre el gobierno colombiano y el venezolano.

¿Tiene algo que ver el Cartel de Los Soles con la descertificación?

En esa misma línea, Hernando Zuleta, decano de Economía de la Universidad de Los Andes, interpretó la decisión como una señal en sintonía con Washington:

La descertificación es un mensaje al presidente, no al Estado colombiano. Creo que la reacción del Congreso es consistente con ese mensaje de Estados Unidos. El Estado colombiano va más allá del Ejecutivo y desde el Congreso consideramos que el cartel de Los Soles es un grupo al margen de la ley que debe ser tratado como terrorista.

Zuleta advirtió que la declaración del Congreso, más allá de su carácter simbólico, puede tener repercusiones a mediano plazo:

Puede ser que en el futuro sea más fácil que haya cooperación con Estados Unidos, puede ser que sea más sencillo que se impongan sanciones. De momento lo veo como una manifestación de voluntad por parte del Congreso.

El debate dejó planteadas preguntas de fondo sobre el rumbo de la política exterior y de defensa de Colombia.

En medio de esta confrontación institucional, el Ejecutivo mantiene firme la decisión de no volver a comprar armamento a Estados Unidos, mientras estrecha sus lazos con Venezuela, un país cuyo gobierno, para el Congreso colombiano, se confunde con el Cartel de Los Soles.