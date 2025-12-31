CANAL RCN
Colombia

Rector de la Universidad de Antioquia será separado de su cargo por proceso de vigilancia

La medida ha generado una fuerte reacción en el ámbito político, especialmente por parte del gobernador de Antioquia.

Foto: Página oficial de la Universidad de Antioquia

Noticias RCN

diciembre 31 de 2025
03:51 p. m.
El Ministerio de Educación Nacional decidió apartar de su cargo, al menos por un año, al rector de la Universidad de Antioquia, Jhon Jairo Arboleda, en el marco del proceso de inspección y vigilancia que se adelanta en la institución desde julio de este 2025.

Retiran del cargo al rector de la Universidad de Antioquia

Arboleda ocupaba el cargo desde 2018 y la determinación fue adoptada mediante un acto administrativo que, hasta el momento, no ha sido notificado oficialmente.

La medida ha generado una fuerte reacción en el ámbito político, especialmente por parte del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien cuestionó la decisión del Gobierno nacional y la calificó como una vulneración a la autonomía universitaria.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el mandatario departamental afirmó que el presidente Gustavo Petro estaría excediendo sus competencias al intervenir en una institución que, según dijo, “pertenece a los antioqueños”.

“El presidente actúa como un usurpador. Tiene la mala costumbre de asumir funciones que no le corresponden, particularmente en el ámbito regional, aun sabiendo que todo le queda grande”, señaló el gobernador.

Rendón mencionó en su mensaje otros casos recientes, como Comfenalco y Savia Salud, en los que, según su versión, las decisiones del Gobierno nacional han terminado agravando las situaciones que buscaban corregir.

En ese contexto, aseguró que la Gobernación de Antioquia emprenderá acciones jurídicas y académicas para defender la autonomía universitaria y la misión de la Universidad de Antioquia como principal alma máter del departamento.

Hasta ahora, el Ministerio de Educación no ha entregado mayores detalles sobre el alcance de la decisión ni sobre la eventual designación de un rector encargado mientras se define la situación administrativa de Arboleda.

