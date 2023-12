Reforma a la salud: las dudas y los puntos más álgidos del debate

El debate a la reforma ha generado duros cuestionamientos por polémicos artículos que generaron profundas diferencias, como la facultad para que alcaldes y gobernadores nombren directores de clínicas y hospitales, hasta la transición de las EPS a gestoras de salud.

Una de las preocupaciones es la falta de claridad frente al nuevo modelo de atención en salud que propone el proyecto.

“Hay que hacer algo en materia de salud, hay que ajustar. Hoy lo que queda son unas EPS que se encargaran de gestionar riesgo, auditar en su totalidad las cuentas que se van a pagar, Adres termina siendo un mero pagador y la red pública y privada del país se encargará de seguir brindando los servicios a los colombianos”, Carlos Ardila, representante liberal.

Tampoco se conoce qué pasará con la construcción y puesta en funcionamiento de los Centros de Atención Primaria en Salud (Caps).

“Una reforma que empezó con asuntos muy acertados terminó convertida en un Frankenstein en el que la auditoría no va a ser suficiente sobre las IPS en la que les regalaron entre 3.5 y 5 billones de pesos a las ES a pesar de que les quitaron gran parte de sus tareas, una reforma desfinanciada en sus fines nobles como mejorar las condiciones laborales del sistema de salud”, dijo Jennifer Pedraza, representante de Dignidad.

Durante el segundo debate también se aprobaron las funciones para la Adres que pasaría a ser el encargado de pagar directamente a los proveedores de servicio eliminando la intermediación de la EPS.

“No es una reforma centrada en el paciente sino en quién maneja la chequera, no resuelve la crisis financiera del sistema, fragmenta peligrosamente los servicios de salud, elimina la libre elección, presenta múltiples incentivos a la corrupción en tanto debilita o elimina algunos controles y auditorias que actualmente tiene el sistema”, señaló Catherine Juvinao, representante de Alianza Verde.

Para los críticos del proyecto, otra de las preocupaciones está en el tiempo de transición que tendrían las EPS para convertirse en gestoras porque advierten que dos años no serán suficientes para crear un nuevo modelo.

Reforma a la salud: las dudas del proyecto

El proyecto fue aprobado en medio de muchas dudas expresadas no solo por la oposición, también por gremios y asociaciones. Advierten que no hay claridad en el financiamiento y tampoco en la manera como serán atendidos los usuarios.

La principal duda es cómo la EPS pasarían a ser gestoras de salud y vida. “Va a acabar con la prestación y lo más importante, va a acabar con el sistema de aseguramiento que tiene el país. el principio de solidaridad termina, o sea, una persona que se enferma de cáncer que no tiene cómo pagar su tratamiento ya no lo va a pagar con la solidaridad del que no se enferma”, aseveró David Luna, senador de Cambio Radical.

Otra duda que ronda por el Congreso y en los gremios es el costo de la reforma. El Ministerio de Hacienda aún no presentado el aval fiscal. El representante liberal Juan Pablo Gallo dijo que no saben "de dónde van a salir los 3.2 billones de pesos que significaría un enorme esfuerzo para el presupuesto, además, un presupuesto que ya va a estar des financiado en más de tres billones adicionales producto de la caída de la no deducibilidad de las regalías del sector de hidrocarburos”.

El proyecto contempla 2.000 Caps, sin embargo, no es claro, cuánto valdrá cada uno y cómo será su construcción. Además, en el Senado aún no tienen claro cómo será la auditoría para el pago de facturas.