Impactante: este fue el último consejo que Regio Clown recibió de su pareja antes de su muerte en México

El pasado 22 de septiembre de 2025, las autoridades mexicanas confirmaron la muerte de Jorge Luis Herrera, más conocido como Regio Clown, y de Bayron Sánchez, que en la industria musical era llamado B-King.

Ambos artistas estuvieron presentes en un concierto que se realizó el 14 de septiembre en Ciudad de México y decidieron quedarse unos días más en ese país.

Sin embargo, el 16 de septiembre, en horas de la tarde, tanto B-King como Regio Clown asistieron a un gimnasio ubicado en Polanco y, posteriormente, se perdió el rastro de ellos.

Fue así como sus familiares y managers interpusieron las denuncias correspondientes, pero, desafortunadamente, no pudieron ser encontrados con vida.

Por lo tanto, las autoridades continúan realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y, en medio de esa coyuntura, se reveló cuál fue el último consejo que Regio Clown recibió de su pareja.

Este fue el impactante último consejo que Regio Clown recibió de su pareja antes de su muerte en México

Mientras que las investigaciones siguen en curso, se filtró el último chat que Regio Clown tuvo con su pareja en WhatsApp.

En esa conversación, el artista colombiano aseguró que tendría una reunión en un restaurante y, una vez su pareja leyó el mensaje, le recomendó lo siguiente:

Perfecto, sí, nunca vayas a casas. Mejor en lugares públicos.

Además, tras esa respuesta, Regio Clown se mostró de acuerdo y le dije que "obvio estaría solo en lugares públicos".

Esto fue lo último que Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, dijo acerca de la muerte de Regio Clown y B-King

Tras la confirmación de la muerte de Regio Clown y B-King, Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, se comprometió a que las investigaciones se realicen con celeridad y rigurosidad.

"La Fiscalía de Ciudad de México realizó la búsqueda, hizo todas las alertas y un tiempo después, lamentablemente, se encontraron los cuerpos. Ahora se está en contacto con el gobierno de Colombia a través de la Cancillería", detalló Claudia Sheinbaum.

"Este es un lamentable episodio, tiene que hacerse la investigación a fondo y, por supuesto, en el marco de una relación diplomática que tiene que haber con Colombia", concluyó.