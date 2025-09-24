CANAL RCN
Colombia

Impactante: este fue el último consejo que Regio Clown recibió de su pareja antes de su muerte en México

Antes de su muerte, Regio Clown habló con su pareja por WhatsApp. ¿Cuál fue la advertencia que le hicieron?

Foto: @regioclownn en Instagram.

Noticias RCN

septiembre 24 de 2025
02:31 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El pasado 22 de septiembre de 2025, las autoridades mexicanas confirmaron la muerte de Jorge Luis Herrera, más conocido como Regio Clown, y de Bayron Sánchez, que en la industria musical era llamado B-King.

Ambos artistas estuvieron presentes en un concierto que se realizó el 14 de septiembre en Ciudad de México y decidieron quedarse unos días más en ese país.

Sin embargo, el 16 de septiembre, en horas de la tarde, tanto B-King como Regio Clown asistieron a un gimnasio ubicado en Polanco y, posteriormente, se perdió el rastro de ellos.

Revelador video: el último vehículo en el que se habrían montado B-King y Regio Clown en México
RELACIONADO

Revelador video: el último vehículo en el que se habrían montado B-King y Regio Clown en México

Fue así como sus familiares y managers interpusieron las denuncias correspondientes, pero, desafortunadamente, no pudieron ser encontrados con vida.

Por lo tanto, las autoridades continúan realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y, en medio de esa coyuntura, se reveló cuál fue el último consejo que Regio Clown recibió de su pareja.

Este fue el impactante último consejo que Regio Clown recibió de su pareja antes de su muerte en México

Mientras que las investigaciones siguen en curso, se filtró el último chat que Regio Clown tuvo con su pareja en WhatsApp.

En esa conversación, el artista colombiano aseguró que tendría una reunión en un restaurante y, una vez su pareja leyó el mensaje, le recomendó lo siguiente:

Perfecto, sí, nunca vayas a casas. Mejor en lugares públicos.

Además, tras esa respuesta, Regio Clown se mostró de acuerdo y le dije que "obvio estaría solo en lugares públicos".

Esto fue lo último que Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, dijo acerca de la muerte de Regio Clown y B-King

Tras la confirmación de la muerte de Regio Clown y B-King, Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, se comprometió a que las investigaciones se realicen con celeridad y rigurosidad.

Último chat de Regio Clown reveló un escalofriante presagio antes de ser asesinado junto con B-King
RELACIONADO

Último chat de Regio Clown reveló un escalofriante presagio antes de ser asesinado junto con B-King

"La Fiscalía de Ciudad de México realizó la búsqueda, hizo todas las alertas y un tiempo después, lamentablemente, se encontraron los cuerpos. Ahora se está en contacto con el gobierno de Colombia a través de la Cancillería", detalló Claudia Sheinbaum.

"Este es un lamentable episodio, tiene que hacerse la investigación a fondo y, por supuesto, en el marco de una relación diplomática que tiene que haber con Colombia", concluyó.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ejército Nacional

Militares del anillo de seguridad presidencial estaban filtrando operaciones al Tren de Aragua: así los descubrieron

Antioquia

El reencuentro de los mineros y sus familias tras el rescate en Segovia, Antioquia

Presidencia de Colombia

Efraín Cepeda: “Con experiencia y firmeza vamos a derrotar a Petro”

Otras Noticias

Alimentos

Kéfir: estos son los beneficios de la bebida fermentada para su salud

Más que una moda: los beneficios del kéfir respaldados por la ciencia

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 24 de septiembre de 2025: número y signo ganador del último sorteo

Resultado Super Astro Sol hoy 24 de septiembre de 2025. Conozca aquí el número y signo ganador del último sorteo de la tarde en Colombia.

Viral

Preocupación: reconocido actor de series infantiles es visto habitando en las calles

Artistas

Claudia Cardinale, ícono del cine italiano, murió a los 87 años: estas son sus películas más memorables

Clásico RCN

🔴 EN VIVO 🔴 Etapa 5 del Clásico RCN 2025, hoy miércoles 24 de septiembre: sígala en directo