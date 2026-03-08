CANAL RCN
Colombia

Registrador nacional, Hernán Pneagos, agradece a los jurados de votación: “Hacen la tarea más importante”

En su discurso también destacó la labor que realizarán más de un millón de personas inscritas como testigos electorales.

Foto: Registraduría
Foto: Registraduría

marzo 08 de 2026
09:37 a. m.
A las 8:00 de la mañana, el registrador nacional, Hernán Penagos, declaró instaladas las elecciones al Congreso y consultas populares en todo el territorio nacional, este domingo, 8 de marzo.

Desde la Plaza de Bolívar, recordó que “es un día muy especial. De un lado se conmemora el día internacional de la mujer, una muy buena oportunidad para reivindicar sus derechos políticos y rechazar cualquier forma de violencia política contra nuestras mujeres (…) y de otro, tenemos una nueva cita con la democracia colombiana”.

Noticia en desarrollo…

