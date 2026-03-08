Registrador nacional, Hernán Pneagos, agradece a los jurados de votación: “Hacen la tarea más importante”

A las 8:00 de la mañana, el registrador nacional, Hernán Penagos, declaró instaladas las elecciones al Congreso y consultas populares en todo el territorio nacional, este domingo, 8 de marzo.

Desde la Plaza de Bolívar, recordó que “es un día muy especial. De un lado se conmemora el día internacional de la mujer, una muy buena oportunidad para reivindicar sus derechos políticos y rechazar cualquier forma de violencia política contra nuestras mujeres (…) y de otro, tenemos una nueva cita con la democracia colombiana”.

Noticia en desarrollo…