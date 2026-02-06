CANAL RCN
Colombia Video

Candidatos al Congreso denuncian amenazas de muerte y violencia digital en plena campaña electoral

Tres aspirantes a la Cámara de Representantes relatan los ataques, hostigamientos y amenazas que enfrentan a un mes de las elecciones.

Noticias RCN

febrero 06 de 2026
12:52 p. m.
A menos de un mes de las elecciones legislativas del 8 de marzo, candidatos a la Cámara de Representantes denuncian un alarmante incremento de la violencia política que se manifiesta tanto en las calles como en el entorno digital.

La campaña electoral ha estado marcada por amenazas de muerte, ataques en redes sociales y el asesinato de líderes políticos, configurando uno de los períodos electorales más violentos en años recientes.

Los tres candidatos coincidieron en señalar que las mujeres en política son particularmente vulnerables a estos ataques.

"Nos quieren silenciar a las mujeres, nos quieren silenciar a los jóvenes que estamos haciendo política decentemente", indicó Sofía Araujo.

Sofía Araujo, la candidata que recibió amenazas de violación y muerte

Sofía Araujo, de 29 años, es candidata a la Cámara de Representantes por Bogotá del Centro Democrático, contó cómo ha recibido amenazas directas de muerte y violación sexual a través de videollamadas a su celular personal.

Me mandan machetes con los que supuestamente me van a matar. Dime si esto no es terror.

Sofía Araujo aseguró que cuenta con la voz y el rostro del agresor, aunque las investigaciones avanzan lentamente.

Hoy como mujeres no tenemos líneas ni canales efectivos que nos protejan ante este tipo de situaciones.

Laura Gallego aseguró que sus acosadores tenían la dirección de su casa

Laura Gallego, candidata por Antioquia en la coalición de Cambio Radical con Salvación Nacional, relató que tras viralizarse un video en el que cuestionaba a un candidato presidencial sobre el uso de la palabra ‘bala’ en su narrativa, recibió amenazas masivas.

Me han mandado la dirección de mi casa. Tuve que salir de mi casa porque es impresionante la agresión.

Germán Ricaurte, conocido en redes como ‘El ciudadano preocupado’ y candidato por Bogotá con el Nuevo Liberalismo, advirtió sobre la gravedad de la situación:

"Estamos viendo una situación de violencia mucho más grave de la que se vio en periodos de elecciones anteriores”.

Ricaurte, quien recibió amenazas de muerte desde su primera candidatura en 2011, hizo un llamado a enfrentar la campaña "sin promover la violencia, incluso desde el lenguaje político".

La campaña electoral ha estado ensombrecida por múltiples actos violentos, incluyendo el asesinato de Miguel Uribe Turbay y el reciente atentado contra el equipo del senador Jairo Castellanos, donde murieron dos escoltas.

