El crudo método con el que el Clan del Golfo casi recluta a un menor rescatado en Antioquia

La Policía rescató a un joven que había sido reportado como desaparecido hace algunos días. Sin embargo, se trató de un caso más profundo.

El pasado 28 de abril, un joven de 16 años desapareció en Sahagún, Córdoba. A través de un operativo efectuado el 1 de mayo, los uniformados lo rescataron en Nechí (Antioquia). Lo particular es que estaba acompañado de dos hombres sospechosos.

Reclutadores amenazaron al joven

Durante la entrevista con la comisaría de familia, el adolescente reveló que estas personas le ofrecieron dinero para que se uniera a la estructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo.

Con esta información, se supo que no se trató netamente de una desaparición, sino un caso de reclutamiento. Incluso, el joven reveló que estos hombres lo intimidaron con atentar contra su integridad si no se unía al grupo armado. Entonces, no tuvo más alternativa.

Los dos reclutadores, de 24 y 26 años respectivamente, deberán responder por el delito de reclutamiento forzado. El crudo método que usaban estos hombres consistía en las amenazas.

Presencia del Clan del Golfo en Córdoba

A mediados de abril del año pasado, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta 011, con la que advirtió que el Clan del Golfo se estaba expandiendo en Chinú, Sahagún, Ciénaga de Oro, San Carlos, Chimá, Tuchín y San Andrés de Sotavento.

Para aquel momento, el riesgo estaba por los canales del narcotráfico y obtención de rentas ilícitas. El frente que ponía en riesgo a la población era el Javier Yepes Cantero, el cual empezó su expansión desde Montería, Cereté y Planeta Rica.

Otro grupo que ha representado peligro es el frente Manuel José Gaitán, el que, según ha expuesto la Defensoría, está en Chinú, Sahagún, San Andrés de Sotavento, Tuchín y Chimá.

Por otro lado, la alerta temprana 015 de 2022 reveló que en los municipios de La Apartada, Ayapel y Pueblo Nuevo, estaba presente la estructura Uldar Cardona Rueda, grupo que en el pasado también era conocido como Francisco José Morelos Peñata.