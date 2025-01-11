CANAL RCN
Colombia

Así fue el rescate de un tierno felino en Cundinamarca: conductor le salvó la vida en el momento justo

Una persona lo vio grave en la carreta y se contactó con las autoridades.

Rescate de ocelote en Cundinamarca.
Rescate de ocelote en Cundinamarca. Foto: CAR.

Noticias RCN

noviembre 01 de 2025
08:20 p. m.
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) recuperó a un ocelote en Fusagasugá. La historia comenzó cuando una persona se contactó con la entidad luego de ver al animal deambulando y en mal estado en la carretera.

El hombre notó su presencia cuando venía desde la Costa Caribe. Al ver su estado, no dudó en un instante y lo recogió. Mientras llegaba al municipio, lo cuidó hasta que contactó a la CAR.

Ocelote en mal estado encontrado sobre la carretera

Acto seguido, se dispuso de un plan para rescatarlo. Sin embargo, se le brindó la respectiva atención especializada en el Centro de Atención y Valoración de fauna silvestre CAV para la rehabilitación.

Un dato no menor es que fue el primer ocelote que la CAR recibió. Este animal es uno de los siete felinos que tienen presencia en Colombia. Además, es el tercero más grande en el país.

Su importancia tiene un trasfondo, dado que juega un papel vital en la regulación del ecosistema. Los ocelotes controlan la población de presas medianas y pequeñas (ratones, iguanas o serpientes, por ejemplo).

El papel del ocelote en los ecosistemas

El Zoológico de San Diego indica que los ocelotes pueden verse desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina. Es decir, pueden vivir a lo largo y ancho del continente. Lastimosamente, son deseados por los cazadores por su pelaje, catalogado como uno de los más hermosos a nivel mundial.

Sin duda, unas de sus mejores cualidades son su vista u oído. Esto le permite transitar por la noche con facilidad, algo que no tienen todos los animales. Para orientarse, les saca provecho a los bigotes.

La noche es, quizás, el momento del día que más aprovecha. Muestra de ello es que hace “desayunos nocturnos”. En la oscuridad, sacan su lado salvaje y en el día se dedican a descansar.

