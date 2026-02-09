Carrera de la Mujer 2026: estas son las vías que tendrán cierres y desvíos en Bogotá

Bogotá tendrá este domingo una nueva jornada deportiva con la realización de la Carrera de la Mujer, evento que obligará a implementar cierres temporales en diferentes corredores viales de la ciudad.

La Secretaría Distrital de Movilidad autorizó restricciones en sectores cercanos al Parque Simón Bolívar y la avenida NQS, por donde pasarán los participantes de las diferentes categorías.

Los cierres comenzarán desde el sábado 5 de septiembre en uno de los tramos y se extenderán durante la mañana del domingo. Sin embargo, las autoridades aclararon que las vías serán habilitadas progresivamente a medida que avance la carrera, por lo que los tiempos podrían variar según el desarrollo del evento.

¿Qué vías tendrán cierres durante la Carrera de la Mujer?

Uno de los principales puntos afectados será la avenida carrera 60. La calzada occidental de esta vía, entre la avenida calle 63 y la avenida calle 53, tendrá cierre total desde las 12:00 del mediodía del sábado 5 de septiembre hasta las 4:00 de la tarde del domingo 6 de septiembre.

El domingo, entre las 6:00 y las 9:30 de la mañana, también permanecerán cerradas ambas calzadas de la carrera 60 entre la avenida calle 26 y la calle 53.

A esto se suman diferentes tramos de la avenida calle 53, la calle 44, la carrera 28, la transversal 28, la calle 53B Bis, la diagonal 61C y un tramo de la avenida NQS.

En términos generales, los cierres dominicales comenzarán a las 6:00 de la mañana y varios de ellos se mantendrán hasta las 11:00 de la mañana.

Principales cierres del domingo 6 de septiembre

Carrera 60: entre la calle 26 y la calle 53, hasta las 9:30 a. m.

Calle 53: entre la carrera 60 y la carrera 66A, hasta las 9:20 a. m.

Calle 44: entre la carrera 60 y la carrera 52, hasta las 9:30 a. m.

Calle 53: entre la carrera 60 y la carrera 27, con cierres que se extenderán hasta las 9:40 y 11:00 a. m., según la calzada.

Carrera 28: entre la calle 53 y la calle 53B Bis, hasta las 11:00 a. m.

Transversal 28: entre la calle 53B Bis y la diagonal 61C, hasta las 11:00 a. m.

Calle 53B Bis: entre la NQS y la transversal 28, hasta las 11:00 a. m.

Diagonal 61C: entre la transversal 28 y la NQS, hasta las 11:00 a. m.

NQS: calzada occidental lenta, entre la diagonal 61C y la calle 93 Bis, hasta las 11:00 a. m.

¿Por dónde pasará la Carrera de la Mujer?

El recorrido contempla diferentes corredores del occidente y norte de la ciudad.

La competencia partirá desde la avenida carrera 60, continuará por la avenida calle 53 y llegará hasta la carrera 66A, donde los participantes realizarán un retorno.

Posteriormente, el recorrido regresará por la calle 53 hacia la carrera 60 y continuará hacia sectores de la calle 44, carrera 52 y nuevamente la carrera 60.

La ruta seguirá hacia la calle 53, carrera 27, carrera 28 y transversal 28, para después conectar con la diagonal 61C y la avenida NQS.

En este último corredor, los participantes avanzarán hasta inmediaciones de la calle 92, donde se realizará otro retorno para emprender el camino de regreso hacia la carrera 28 y finalmente llegar nuevamente al sector de la carrera 60, donde terminará la competencia.

¿Cuáles serán las principales vías alternas para los conductores?

Para reducir el impacto de los cierres, los conductores podrán utilizar corredores principales como:

Avenida NQS, principalmente en sentido sur-norte.

Avenida carrera 68, en sentido norte-sur.

Avenida Boyacá, en ambos sentidos.

Avenida Rojas, en ambos sentidos.

Avenida calle 80, en ambos sentidos.

Avenida calle 72, en ambos sentidos.

Avenida calle 68, en ambos sentidos.

Avenida calle 63, en ambos sentidos.

Recuerde que la reapertura de las vías se hará de manera gradual, teniendo en cuenta el avance de los corredores de la carrera.

Esto quiere decir que una vía podría volver a habilitarse antes del horario máximo inicialmente establecido si las condiciones de la competencia lo permiten.