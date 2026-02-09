CANAL RCN
Colombia Video

Nuevas imágenes del bombardeo contra las disidencias en el que fue dado de baja alias El Tigre

El cabecilla de la estructura Carolina Ramírez cayó en uno de los bombardeos ejecutado por la Fuerza Pública en Miraflores, Guaviare.

Noticias RCN

septiembre 02 de 2026
07:44 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Se conocieron nuevas imágenes del último bombardeo perpetrado por el Gobierno Nacional en el Guaviare en contra de las disidencias de ‘Iván Mordisco’.

¿Cuántos bombardeos se han realizado durante el gobierno de Abelardo de la Espriella?
RELACIONADO

¿Cuántos bombardeos se han realizado durante el gobierno de Abelardo de la Espriella?

El número de muertos ascendió a 23 y se supo que alias El Tigre, uno de los cabecillas de la estructura Carolina Ramírez que fue abatido, habría sido uno de los que estuvo al frente del denominado "voto fúsil".

Impactantes imágenes del bombardeo contra disidencias

Las imágenes de calor de las aeronaves de combate de la Fuerza Aérea muestran el momento en que se perpetró el bombardeo contra las disidencias en Miraflores, Guaviare.

Tienen fecha del 31 de agosto y los visores marcan las tres zonas campamentarias ubicadas por los pilotos previo al ataque: eran las 3 de la madrugada.

Alias El tigre además de ser líder de la estructura Carolina Ramírez, era señalado de delinquir en los departamentos de Guaviare, Caquetá, Amazonas y Putumayo.

Así fue la ruta de las armas M16 y AK47 que fueron halladas en poder de disidencias de las Farc
RELACIONADO

Así fue la ruta de las armas M16 y AK47 que fueron halladas en poder de disidencias de las Farc

“Ese miserable que hoy hemos sacado de circulación perpetró ataques contra hombres del Ejército y Armada Nacional durante las elecciones en el marco de la estrategia del voto fusil que puso en marcha el régimen anterior para torcer el veredicto popular”, aseguró Abelardo de la Espriella desde San José del Guaviare.

‘El Tigre’ sería responsable de reclutar menores para las disidencias

Sobre el reclutamiento de menores, el mandatario señaló a ‘El Tigre’ de ser responsable de reclutar menores para las filas de las disidencias.

La operación también dejó seis capturados, entre esos alias Víctor, el tercer cabecilla al mando de la estructura.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Secretaria de Movilidad

Carrera de la Mujer 2026: estas son las vías que tendrán cierres y desvíos en Bogotá

Ministerio de Educación

Ilva Myriam Hoyos será la nueva ministra de Educación, tras renuncia de Viviane Morales

Alimentos

Denuncian página que roba donaciones del Banco de Alimentos

Otras Noticias

Fútbol

Video: El insólito gol que falló Luis Díaz en su debut de la Copa Alemania con el Bayern

El colombiano tuvo en sus pies el que era el segundo gol de la temporada.

Terremoto

Anuncian ayudas de hasta $ 1 millón mensual para damnificados del terremoto: así funcionan

La UNGRD explicó los detalles del apoyo económico temporal para las familias damnificadas.

Invima

Invima prohíbe varios productos de cuidado íntimo que se venden en Colombia

Estados Unidos

Hombre fue alcanzado por un rayo y sobrevivió: quedó en video

Viral

Los peligros de jugar la tabla ouija tras video de Westcol