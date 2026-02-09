Nuevas imágenes del bombardeo contra las disidencias en el que fue dado de baja alias El Tigre

Se conocieron nuevas imágenes del último bombardeo perpetrado por el Gobierno Nacional en el Guaviare en contra de las disidencias de ‘Iván Mordisco’.

El número de muertos ascendió a 23 y se supo que alias El Tigre, uno de los cabecillas de la estructura Carolina Ramírez que fue abatido, habría sido uno de los que estuvo al frente del denominado "voto fúsil".

Impactantes imágenes del bombardeo contra disidencias

Las imágenes de calor de las aeronaves de combate de la Fuerza Aérea muestran el momento en que se perpetró el bombardeo contra las disidencias en Miraflores, Guaviare.

Tienen fecha del 31 de agosto y los visores marcan las tres zonas campamentarias ubicadas por los pilotos previo al ataque: eran las 3 de la madrugada.

Alias El tigre además de ser líder de la estructura Carolina Ramírez, era señalado de delinquir en los departamentos de Guaviare, Caquetá, Amazonas y Putumayo.

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“Ese miserable que hoy hemos sacado de circulación perpetró ataques contra hombres del Ejército y Armada Nacional durante las elecciones en el marco de la estrategia del voto fusil que puso en marcha el régimen anterior para torcer el veredicto popular”, aseguró Abelardo de la Espriella desde San José del Guaviare.

‘El Tigre’ sería responsable de reclutar menores para las disidencias

Sobre el reclutamiento de menores, el mandatario señaló a ‘El Tigre’ de ser responsable de reclutar menores para las filas de las disidencias.

La operación también dejó seis capturados, entre esos alias Víctor, el tercer cabecilla al mando de la estructura.