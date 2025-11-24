CANAL RCN
Colombia

Corte expulsó a magistrado Héctor Carvajal del debate pensional por vínculos previos con Colpensiones

La Sala Plena aceptó el impedimento del magistrado por sus vínculos previos con Colpensiones.

Héctor Carvajal
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
12:06 p. m.
Este lunes 24 de noviembre, la Corte Constitucional vivió una jornada decisiva en el trámite de la reforma pensional.

En medio de recusaciones, solicitudes de información y tensiones sobre la imparcialidad de los magistrados, el alto tribunal definió la participación de Héctor Carvajal.

Retiran al magistrado Héctor Carvajal del debate de la reforma pensional

La Sala Plena de la Corte Constitucional retiró al magistrado Héctor Carvajal del estudio de la reforma pensional, al aceptar su impedimento por la relación previa que mantuvo con Colpensiones.

La determinación se tomó mediante una votación de 7 a 1, en la que el único voto en contra fue el del magistrado Vladimir Fernández.

¿Cuál fue la razón principal para expulsar al magistrado del debate?

La decisión se adoptó luego de analizar la recusación presentada por la senadora Paloma Valencia, quien argumentó que él había asesorado a Colpensiones y emitido conceptos sobre la normativa ahora sometida a control constitucional.

Esos antecedentes, según la recusación, comprometían la neutralidad del magistrado al momento de evaluar la reforma.

Tras revisar los documentos aportados, la Corte concluyó que existía un conflicto que hacía inviable su participación.

Durante el trámite del incidente, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez solicitó a Colpensiones enviar los contratos que Héctor Carvajal suscribió antes de llegar al alto tribunal, con el objetivo de precisar el alcance de los conceptos emitidos.

La entidad contestó los requerimientos, cuestionó una nueva solicitud hecha por la Corte y aclaró que no ha intentado interferir en el avance del proceso.

Aunque Carvajal fue separado del debate, la Corte conserva mayoría decisoria y, por ahora, no convocará a un conjuez. La posibilidad de acudir a un juez adicional solo se activaría en caso de empate durante la votación final sobre la constitucionalidad de la reforma.

