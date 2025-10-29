CANAL RCN
Colombia

Reunión del Comité Político del Pacto Histórico decidirá cabeza de lista al Senado

La reunión fue convocada para este jueves, tal y como lo informó Carolina Corcho en su cuenta de X.

Foto: Archivo Noticias RCN

Noticias RCN

octubre 29 de 2025
04:38 p. m.
La exministra de Salud Carolina Corcho confirmó este miércoles en su cuenta de X que asistirá a una reunión convocada por el Comité Político del Pacto Histórico para definir quién encabezará la lista al Senado en las elecciones de 2026.

La cita, programada para las 9:00 de la mañana de este jueves, se da en medio de una creciente tensión interna tras la consulta interna celebrada el pasado domingo 26 de octubre, en la que participaron cerca de 2,7 millones de votantes que eligieron al precandidato presidencial de la coalición y se definió el orden de las listas cerradas al Senado y Cámara de Representantes.

Carolina Corcho pide respetar resultados de la consulta en definición de lista al Senado

Corcho aseguró que, según la información que ha recibido, el Comité aún no ha tomado una decisión definitiva sobre la cabeza de lista.

En su mensaje, hizo un llamado directo al senador y ganador de la consulta interna Iván Cepeda para que “honre la palabra” y respete los acuerdos previos que, según ella, establecen que el orden de la lista al Congreso estaría determinado por los resultados de la consulta.

“No podemos defraudar a los casi 2,7 millones de electores que participaron en una convocatoria de consulta, y que se les desconozca su participación con decisiones contrarias a lo expresado en las urnas. El pueblo manda a la dirigencia, no al contrario”, escribió Corcho.

Carolina Corcho y María José Pizarro disputan liderazgo en lista al Senado del Pacto Histórico

La disputa por el primer lugar en la lista al Senado enfrenta a Corcho con la senadora María José Pizarro, otra figura destacada del movimiento.

Corcho afirmó públicamente que, al haber ocupado el segundo lugar en la consulta presidencial le corresponde encabezar la lista al Congreso, como parte de los compromisos asumidos antes del proceso interno.

El resultado de la consulta fue celebrado por el Pacto Histórico como un hito democrático, pero también dejó al descubierto divisiones internas sobre la distribución del poder dentro de la coalición.

La definición de la cabeza de lista al Senado es vista como un símbolo de liderazgo y representación dentro del proyecto político, por lo que su designación ha adquirido un alto valor estratégico.

