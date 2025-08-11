Revelan detalles del sistema de explosivos de la ‘volqueta bomba’ del ELN iba a ser detonada en Tunja

La amenaza del atentado terrorista comenzó a las 5:06 de la mañana de este sábado 8 de noviembre muy cerca del batallón Simón Bolívar, en Tunja, Boyacá.

Un hombre desconocido dejó abandonada la volqueta cargada con explosivos y huyó del lugar en una moto junto con otra persona.

La detección del vehículo abandonado desató de inmediato un plan de evacuación.

Los hallazgos del consejo de seguridad por ataque terrorista en Tunja

Se llevó a cabo un consejo de seguridad presidido por el comandante de las fuerzas militares, en donde se revelaron detalles muy importantes:

El primero de ellos es que cuando se estaba analizando la estructura de los explosivos que estaban montados en la volqueta, la Policía se dio cuenta que estos tendrían un sistema de temporizador a una hora y de manera secuencial.

Mientras se hacía este reconocimiento, uno de estos artefactos se detonó activando dicha secuencia, lo que hizo que se expulsaran esos 24 cartuchos. Dos de ellos quedaron sin detonar en las instalaciones del comando del Ejército Nacional y ahí se hizo esta detonación de manera controlada.

El general William Rincón, comandante de la Policía Nacional, confirmó cómo funcionaba el sistema de explosivos que fue adecuado al camión:

Identificar que tienen unos temporizadores que están adaptados y que van en forma secuencial; después que se activa uno se siguen activando los otros.

Cinco heridos dejó la detonación controlada de la ‘volqueta bomba’ en Tunja

A las 8.14 de la mañana, la Policía detonó de forma controlada la volqueta cargada con explosivos que había sido abandonada. Tras tres horas de máxima incertidumbre, la detonación se llevó a cabo para evitar un desastre mayor.

La explosión destruyó parte de las instalaciones del batallón Simón Bolívar y un vehículo blanco que estaba cerca.

El resultado de esta acción fue de dos soldados y tres civiles heridos.

‘Volqueta bomba’ fue cargada con explosivos en una bodega de Tunja

Noticias RCN conoció que la volqueta ingresó días antes por el peaje de Paipa y se cree que estuvo oculta en una bodega de la ciudad para ser cargada con los explosivos.

El historial del vehículo es sospechoso, pues duró cerca de dos años sin Soat, fue renovado en 2025 y el traspaso a nombre de una mujer se hizo en octubre.

La alcaldía de Tunja ha implementado varias restricciones como el aplazamiento de las pruebas Ecaes, la prohibición del consumo de bebidas embriagantes y la restricción de eventos públicos y el uso de drones.