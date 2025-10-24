Revelan el estado de salud de militares tiroteados en operativo de captura en un conjunto de Mazurén

Los tres soldados del Gaula Militar que resultaron heridos en medio de un operativo para capturar a un exmilitar en el barrio Mazurén, en el norte de Bogotá, se recuperan de las heridas de bala en sus extremidades.

El Ejército Nacional dio a conocer que en la Fundación Cardioinfantil el soldado más grave fue sometido a una cirugía para retirar la bala que estaba alojada en su cuerpo y está en recuperación. Los otros dos uniformados se encuentran estables.

Por otro lado, se conoció que avanzan las investigaciones y que la persona que los agredió fue capturada en inmediaciones de ese conjunto residencial en Mazurén.

Detalles del tiroteo contra militares en conjunto de Mazurén, norte de Bogotá

En la entrada de un conjunto residencial los uniformados se disponían a capturar un hombre señalado de homicidio y extorsión que se movilizaba en una camioneta con otras personas.

El comunicado del Ejército entregó detalles de los hechos:

Abrió fuego contra nuestros soldados, quienes resultaron lesionados al abstenerse de hacer uso de sus armas de dotación para evitar daños colaterales a las acompañantes del señalado.

Al menos 10 disparos sonaron en plena vía pública al paso de peatones y residentes.

Los soldados fueron trasladados a la Fundación Cardioinfantil, mientras el agresor fue capturado dentro del conjunto y custodiado para posteriormente ser llevado ante las autoridades competentes.

Alerta por uso de armas de fuego en Bogotá

Gerardo Sarmiento, representante de la ciudadanía y veedor ciudadano de Usaquén, habló de la balacera que se generó en el sector de Mazurén.

Lo que más preocupa para nosotros, para la mayoría ciudadana, es qué está pasando con las armas de fuego. Hemos tenido información por parte de la policía que más de 1.000 armas de fuego han sido incautadas en la ciudad, alrededor de cinco armas de fuego diarias.

“Uno se pregunta qué está pasando con este decreto de armas que en ponen peligro a la ciudad, además que no solamente son utilizadas para temas de sicariatos, muertes, sino también se están utilizando en atracos, en comercio, en todo esto entonces a las autoridades que, por favor, miremos la medida y evaluémosla”, dijo.