Sujeto que disparó contra miembros del Gaula Militar en Bogotá tenía anotaciones por homicidio y extorsión

Tras el ataque registrado contra tres uniformados del Gaula Militar de Cundinamarca, pasado el mediodía de este jueves, 23 de octubre, en el sector de Mazurén, norte de Bogotá, se han ido conociendo detalles adicionales sobre este episodio, que generó pánico entre los habitantes de la zona residencial.

Parecía una tarde tranquila, hasta que el agresor fue requerido por los delitos de homicidio y extorsión cuando intentaba ingresar a un conjunto residencial en su vehículo.

De acuerdo con el Ejército, “durante el procedimiento, el sujeto, quien se encontraba acompañado por tres mujeres, abrió fuego contra nuestros soldados, quienes resultaron lesionados al abstenerse de hacer uso de sus armas de dotación, para evitar daños colaterales a las acompañantes del señalado”.

Tres uniformados resultaron heridos:

En medio del ataque, tres uniformados resultaron heridos. Dos de ellos recibieron disparos en sus extremidades inferiores, por lo que fueron trasladados a la Clínica del Trabajador.

Y el tercero fue impactado a la altura del abdomen, aunque, por suerte, llevaba un chaleco antibalas. A esta hora es atendido en la Fundación Cardio Infantil.

El agresor, que hace tres años habría cometido un homicidio, aprovechó el caos generado para entrar al conjunto residencial y tratar de escabullirse, pero otros integrantes del Gaula lograron efectuar su captura y dejarlo en manos de las autoridades correspondientes.

Autoridades se encuentran en el área:

Al lugar llegaron unidades del Ejército, la Policía Metropolitana de Bogotá y el CTI de la Fiscalía para recopilar información que les permita avanzar en la investigación.

La zona permanece acordonada y miembros del CTI dijeron a la prensa que trataran de conseguir las grabaciones de seguridad de los conjuntos ubicados en la zona, pero, especialmente, el de la entrada del conjunto en el que el hombre trató de escabullirse.

El Ejército lamentó lo ocurrido y reiteró “su compromiso de continuar aportando a la seguridad y tranquilidad de los más de siete millones de habitantes de la capital del país”.