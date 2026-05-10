“Era un buen trato”: testimonio de 'Timochenko' sobre los secuestrados de las Farc

Un testimonio de Rodrigo Londoño, alias Timochenko, ante la Jurisdicción Especial para la Paz del 14 de febrero de 2019, fue dado a conocer por la senadora María Clara Posada, revelando detalles sobre el trato que las extintas Farc daban a sus secuestrados y las condiciones que el exsecretariado esperaba cumplir tras la firma del acuerdo de paz.

Revelan testimonio de Timochenko ante la JEP

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“Era un buen trato, muy bueno. Incluso si no había para comida para nosotros, había para los que estaban retenidos”, indicó Londoño.

Las declaraciones, que hasta ahora permanecían reservadas, muestran cómo Londoño describió las condiciones en las que la organización guerrillera mantenía a las personas privadas de su libertad, así como la manera en que responderían a sus peticiones durante el cautiverio.

La congresista Posada calificó estas revelaciones como "un irrespeto a la inteligencia de los colombianos, una burla".

El testimonio también evidencia que, desde el inicio del proceso, el exsecretariado de las Farc habría tenido claridad de que no enfrentarían penas de cárcel tradicionales.

Londoño, quien lideró la organización guerrillera durante el proceso de paz y posteriormente fundó el partido político Comunes, narró en su intervención ante la JEP cómo fue el planteamiento de las sanciones alternativas que cumplirían los excombatientes en el marco de la justicia transicional.

“¿Cómo creen ustedes que nos van a plantear un acuerdo para que una vez firmado vayamos a la cárcel? (…) son unas penas, suaves y las pagan aquí en la habana”.

Hasta el momento, la Jurisdicción Especial para la Paz no ha emitido pronunciamiento oficial sobre los videos divulgados por la senadora Posada.

La congresista tuvo acceso al material audiovisual del testimonio de Londoño y decidió hacerlo público, generando un nuevo debate sobre la transparencia del proceso de justicia transicional en Colombia.

El caso del secuestro fue una de las prácticas más controvertidas de las Farc durante el conflicto armado. Miles de colombianos fueron privados de su libertad por la guerrilla durante décadas, algunos permaneciendo en cautiverio por años en condiciones precarias en medio de la selva.

La revelación de estas declaraciones reabre el debate sobre cómo la justicia transicional aborda estos crímenes y si las sanciones impuestas son proporcionales al sufrimiento causado a las víctimas y sus familias.