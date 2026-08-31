Proponen reformar el CNE cambiando el método para elegir magistrados

En el Congreso se estudiará un proyecto que busca hacer un cambio clave en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Los congresistas Laura Daniela Beltrán, Mauricio Toro (representantes a la Cámara) y Duvalier Sánchez (senador) presentaron este lunes 31 de agosto un proyecto de acto legislativo para cambiar la forma en la que se eligen los magistrados del alto tribunal.

¿Cómo se eligen los magistrados del CNE?

Durante la sesión del martes 25 de agosto, en la noche más específicamente, el Congreso eligió a los nueve magistrados para el periodo 2026-2030 tras analizar las tres planchas que había sobre la mesa.

Entonces, la sala plena quedó conformada por: Nubia Stella Martínez - Centro Democrático, Silvio Carrasquilla - Partido Liberal. Juan Carlos Wills - Partido Conservador, Juan Felipe Lemos - La U, José Antonio Parra - Salvación Nacional, Plinio Alarcón – Centro Democrático – Mira, Cielo Rusinque - Pacto Histórico, Ana Jimena Bautista - Pacto Histórico y Gersel Pérez - Cambio Radical, Partido Demócrata y Bloque Verde.

¿Cómo cambiaría la elección?

Los candidatos son presentados bajo la postulación previa de los partidos o movimientos políticos, según los lineamientos dispuestos en el artículo 264 de la Constitución.

La propuesta que está en el órgano legislativo entonces tiene como fin modificar este artículo y el 265. Se busca que para la elección se tengan en cuenta criterios de mérito, idoneidad, experiencia y formación académica; y no motivaciones que pueden ser políticas.

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“Busca que quienes integren el CNE lleguen a esta institución, no por acuerdos políticos, sino por sus capacidades, trayectoria, conocimiento y condiciones de idoneidad para ejercer una función determinante en el sistema electoral colombiano”, expusieron los parlamentarios al mencionar que la elección debería quedar en manos de las altas cortes y no del Congreso.

Como la iniciativa es un proyecto de acto legislativo, debe pasar por ocho debates (primer periodo con cuatro y los restantes en un segundo periodo), en cambio de los cuatro que hay para las leyes.