Miguel Quintero vuelve a estar frente a la justicia: excongresista explica su rol en presunta red de corrupción

Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, vuelve a estar el lunes, 21 de septiembre, cara a cara con la justicia, en su audiencia de medida de aseguramiento.

Imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, es señalado de haber desviado contratos por 17.000 millones de pesos y haberse apropiado de al menos 2.400.

De acuerdo con la Fiscalía, habría intervenido en el nombramiento de Juan David Palacio Cardona como director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y de Álvaro Alonso Villada García como subdirector Administrativo y Financiero de la entidad.

Tras ser nombrados, “habría ordenado a Palacio Cardona y Villada García direccionar seis contratos en beneficio del gerente y representante legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, Misael Alberto Cadavid Jaramillo, a cambio del 15 % de los recursos entregados”.

¿Cuál era el rol de Miguel Quintero en la presunta red de corrupción de la alcaldía de su hermano?

En diálogo con Noticias RCN el excongresista Alfredo Ramos Maya, señaló que “a Miguel Quintero le dieron toda la libertad para elegir y nombrar a personas en algunas entidades, especialmente, del Área Metropolitana. Estas personas lo único que buscaban era generar negocios para Miguel Quintero, para conseguir recursos, pasándolos de la Alcaldía a estas entidades descentralizadas”.

Según dijo, “es información que en Medellín se conocía desde hace mucho tiempo sobre cómo Daniel Quintero, siendo alcalde, y su hermano se robaron Medellín de forma sistemática, se robaron el presupuesto, a través de entidades descentralizadas, donde es mucho más fácil la contratación pública, y persiguiendo a la oposición”.

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Ramos advirtió que faltan muchos más por ser investigados y que la presunta red de corrupción en la anterior administración operaba buscando intimidar a testigos y a quienes tenían información internamente”.

Y sobre el también excongresista William Ortega y su hijo, Sebastián Ortega, señaló que este último “es uno de esos personajes oscuros que ha estado involucrado en muchas denuncias por corrupción, no solo en este caso del Área Metropolitana. Siempre aparece su nombre al lado del de Daniel Quintero”.