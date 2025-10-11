CANAL RCN
Colombia

Ricardo González, quien habría pateado mortalmente a Jaime Esteban Moreno, no aceptó cargos

El joven de 22 años es señalado como coautor del homicidio agravado del estudiante de la Universidad de Los Andes, en Halloween.

Ricardo González, quien con una patada le habría causado la muerte a Jaime Esteban Moreno, no aceptó cargos
Foto: captura de video Noticias RCN.

Noticias RCN

noviembre 10 de 2025
07:47 p. m.
Al finalizar la tarde de este 10 de noviembre, horas después de haberse entregado voluntariamente a las autoridades en Cartagena, fue judicializado Ricardo González, el joven de 22 años señalado de haberle propinado la patada que le causó la muerte a Jaime Esteban Moreno, al salir de una fiesta de Halloween, fue imputado por homicidio agravado.

Tras la audiencia de legalización de captura, fue imputado formalmente por su presunta responsabilidad por el crimen del joven estudiante de ingeniería de sistemas de la Universidad de Los Andes, cargo que no aceptó.

Noticia en desarrollo… Más información, en breve.

