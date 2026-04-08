Ricardo Roa no se conectó a la audiencia de imputación por presunta violación de topes electorales

A pesar de encontrarse de vacaciones, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, no se conectó el miércoles, 8 de abril, a la audiencia de imputación de cargos en su contra, por la presunta violación de topes electorales en la campaña Petro presidente, de la que fue gerente en 2022.

Al no poder realizarse la audiencia, la carpeta se devolvió al centro de servicios judiciales, para que la Fiscalía solicite la diligencia, nuevamente.

Con este mensaje, el presidente realizaba la designación de Roa el 21 de enero de 2022: "He designado a Ricardo Roa Barragán, ex gerente de TGI y de la EEB en Bogotá Humana, como gerente nacional de mi campaña. Lucy Soto será la auditora nacional".

Sin embargo, su papel ha sido cuestionado, debido a las pruebas contundentes que tendría la fiscalía delegada por la presunta violación de topes, cuando era el encargado de autorizar los gastos de la campaña.

Noticia en desarrollo…