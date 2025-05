SAE denuncia venta ilegal de predios que están en proceso de extinción de dominio

Felipe Tascón, director territorial de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para el sur del país, aseguró que el predio San Isidro de Potrerito (Valle del Cauca) no ha sido entregado, diferente a la versión dada por una fundación.

“Esas afirmaciones son totalmente falsas. En reiteradas ocasiones hemos manifestado que lo que hay en este inmueble es una ocupación irregular”, sostuvo Tascón.

¿Qué dijo la SAE?

El pasado viernes 9 de mayo, funcionarios de la SAE acudieron a cambiar los candados que fueron violentados en este predio. Sin embargo, personas de la fundación se opusieron a ello.

Por último, el director afirmó que “manos inescrupulosas” se están beneficiando del negocio ilegal: “No hemos entregado ese predio”.

Venta ilegal de predios, denuncia de la alcaldesa

La venta ilegal de predios en este territorio fue denunciada hace algunas semanas por la alcaldesa del municipio, Paola Castillo.

Según expuso la mandataria, algunas personas estaban parcializando un predio, conocido como Loma de las Mercedes o Loma Larga, el cual ha estado en manos de la SAE. El propósito entonces estaba siendo la venta ilegal del mismo.

“Aparentemente, están dividiendo el terreno. Haciendo cortes irregulares en las cercas y vendiendo supuestos lotes por cuatro millones de pesos, asegurando falsamente que cuentan con la autorización de la SAE o de la alcaldía. Eso no es cierto”, enfatizó Castillo.

La situación fue puesta en conocimiento de la SAE y la Policía. Además, se reforzó la presencia de las autoridades en la zona para impedir que las estafas sigan.

Si bien no es la primera vez que ocurre un hecho de esta índole, la SAE ha reiterado las recomendaciones para no caer en estos engaños. Lo primero que se debe tener en cuenta es que las ocupaciones en los predios administrados no están autorizadas.

Por lo tanto, está prohibido el uso de los bienes para negocios. En caso de que haya ocupaciones ilegales, el paso a seguir será el desalojo.