Ella es Angie Miller, pareja de B-King: está desaparecida en México

¿Quién es Angie Miller, pareja de B-King, desaparecida en México? Fiscalía confirmó y reveló detalles.

septiembre 26 de 2025
06:46 a. m.
La reciente y trágica confirmación del hallazgo de los cuerpos de B-King y Regio Clown sigue conmocionando a Colombia y México.

Sin embargo, la preocupación escaló a un nuevo nivel, ya que la venezolana Angélica Torrini, conocida como Angie Miller, está desaparecida en México.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) confirmó oficialmente la noticia el jueves 25 de septiembre. Lo que inicialmente circuló como un rumor en redes sociales fue validado por las autoridades, quienes ya trabajan en la localización de la joven.

La joven con la que Bayron compartió sus últimas horas llamada Angie Miller, está desaparecida, informaron.

Angie Miller, pareja de B-King está desaparecida en México

Angie Miller, reconocida en el medio por su trabajo como modelo y actriz, había mantenido una relación sentimental con B-King, una conexión que la puso en el centro de atención tras la desaparición inicial del músico.

La cronología de su propia ausencia añade más interrogantes a esta situación compleja y delicada.

Según Alex Rodríguez, periodista de Univisión, la última vez que se tuvo conocimiento de su paradero fue el pasado martes 23 de septiembre, alrededor de las 7 de la noche.

Angie Miller salió de su residencia, ubicada en la Colonia del Valle de la Ciudad de México, dejando al cuidado a su hija de tan solo dos años.

Desde ese momento, su teléfono permanece inactivo y no hay información sobre su destino.

Además de ello, el periodista señaló el profundo estado de angustia de la familia y el círculo profesional de Miller.

El representante de la modelo se encuentra también preocupado, aunque se ha mantenido en cautela al emitir declaraciones públicas, especialmente tras los recientes y sombríos hallazgos de los artistas.

Ella estuvo muy involucrada en la búsqueda de Bayron y varios días después, este martes por la noche, dijo que iba a trabajar a un asunto relacionado con su profesión y ha desaparecido, citó Rodríguez.

La intensa búsqueda de Angie Miller desaparecida en México se intensifica a medida que la comunidad exige respuestas sobre la seguridad de las personas ligadas al entorno de los fallecidos artistas.

