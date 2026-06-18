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Santa Marta activa Alerta Amarilla Hospitalaria por elecciones presidenciales

El secretario de Salud Distrital explicó que esta medida preventiva permitirá asegurar la disponibilidad de recursos humanos.

Foto: Alcaldía de Santa Marta

Noticias RCN

junio 18 de 2026
03:26 p. m.
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La Secretaría de Salud Distrital declaró la Alerta Amarilla Hospitalaria en toda la red pública y privada de la ciudad, medida que regirá entre el 20 y el 26 de junio de 2026 con el fin de garantizar la atención oportuna durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y vicepresidenciales.

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La decisión, adoptada mediante la Resolución 626 del 12 de junio, busca fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones prestadoras de servicios de salud ante cualquier eventualidad que pueda surgir en el marco de la jornada democrática.

Planes de emergencia y refuerzo en urgencias

El secretario de Salud Distrital, Jorge Paulo Lastra Cantillo, explicó que esta medida preventiva permitirá asegurar la disponibilidad de recursos humanos, técnicos y logísticos: “Durante la vigencia de la alerta, las instituciones deberán activar sus Planes Hospitalarios de Emergencia y Contingencia, mantener reservas de sangre, medicamentos e insumos médicos, además de reforzar los servicios de urgencias y la comunicación con el CRUE”.

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Asimismo, se ordenó la activación de los Comités Hospitalarios de Emergencia, la evaluación permanente de escenarios de riesgo y la organización de áreas de expansión para garantizar una respuesta eficiente en caso de ser requerida.

Compromiso con la salud y la democracia

La Secretaría de Salud recordó que la atención de urgencias debe prestarse sin distinción alguna y que todas las instituciones deberán mantener comunicación constante con el Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres.

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Con esta medida, la administración distrital liderada por el alcalde Carlos Pinedo Cuello reafirma su compromiso con la protección de la vida y el bienestar de los ciudadanos, asegurando que la red hospitalaria esté preparada para responder durante uno de los eventos democráticos más importantes del país.

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