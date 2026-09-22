Universidad Industrial de Santander ordenó evacuación por ingreso de encapuchados con explosivos

La Universidad Industrial de Santander (UIS) ordenó la suspensión inmediata de actividades académicas y la evacuación de su sede principal ubicada en la calle 9 con carrera 27 de Bucaramanga, tras los hechos ocurridos en medio de una protesta.

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A través de un comunicado, la UIS confirmó que a la institución habrían ingresado personas encapuchadas con explosivos:

La incursión al campus de personas no identificadas y encapuchadas, así como del uso de artefactos explosivos. Se dispuso de manera inmediata el cese de las actividades y la evacuación de todas las personas que se encontraban al interior del campus.

Encapuchados entraron con explosivos a la UIS

El incidente habría ocurrido cuando un grupo de personas, con los rostros cubiertos, ingresó a las instalaciones universitarias en el contexto de una marcha que se desarrollaba por la carrera 27.

La presencia de estos encapuchados, quienes presuntamente portaban artefactos explosivos, motivó la activación inmediata de los protocolos de seguridad institucionales.

El Consejo Académico de la universidad tomó la decisión de suspender de manera inmediata todas las actividades y ordenar la evacuación de estudiantes, profesores, personal administrativo, contratistas, proveedores y visitantes que se encontraban al interior del campus.

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Ordenaron evacuación en la UIS por ingreso de encapuchados

La UIS solicitó a toda la comunidad universitaria a retirarse de manera inmediata y ordenada del campus, siguiendo las instrucciones de seguridad.

La universidad aclaró que "la permanencia en el campus, una vez impartida la orden de evacuación, no corresponde a una actividad institucional autorizada y constituye una decisión individual de quien determine permanecer en las instalaciones, bajo su propia responsabilidad".

La institución explicó que esta decisión se adoptó "en aplicación de los protocolos institucionales de seguridad y prevención, cuyo propósito fundamental es preservar la vida".

Hasta el momento, no se han reportado personas heridas la detonación de artefactos explosivos al interior del campus universitario.