Sara Gabriela, sobreviviente del vehículo arrastrado por quebrada en Silvania, contó cómo fue la tragedia

La tragedia en Silvania, Cundinamarca, sigue marcada por la incertidumbre. Sara Gabriela, la joven de 22 años que sobrevivió a la creciente súbita de una quebrada, fue dada de alta y contó lo último que recuerda de cuando el vehículo en el que iba junto a su familia fue arrastrado por la corriente de agua.

Su relato aumentaría la esperanza de encontrar a los demás desaparecidos de una misma familia: Ana Lucía Villota, coordinadora de un centro zonal del ICBF en Bogotá, su hija Manuela Sofía de 16 años y Teresa Escandón, abuela de Sofía.

El testimonio de Sara Gabriela es clave para conocer cómo sucedieron los hechos que deja hasta el momento a un adulto mayor fallecido y tres desaparecidos, entre ellos una menor de edad.

Sobreviviente reveló cómo el carro fue arrastrado por la quebrada

Sara Gabriela, junto a sus parientes, están pidiendo a las autoridades que no desfallezcan en la búsqueda de quienes aún están desaparecidos, de esos otros tres miembros de su familia.

De los cinco miembros de la familia Villota que viajaban en el vehículo que fue arrastrado por una quebrada en Silvania, además de la joven que sobrevivió, hallaron sin vida a Segundo Villota, su abuelo, quien iba conduciendo el vehículo.

Sara Gabriela fue dada de alta del centro asistencial al que fue trasladada tras haber logrado salir de la quebrada que se llevó el vehículo en el que iba con su familia. Contó lo último que recuerda.

Miguel Villota miembro de la familia desaparecida dio a conocer lo que recuerda Sara Gabriela de la tragedia:

Se miraba que en la vía había agua por encima de ella, pero, tomaron la decisión de pasar.

Su hermanita salió con ella del carro y se soltó de la mano

De acuerdo con el relato de la joven, el panorámico trasero se habría reventado y ella habría salido expulsada junto con su hermana de 16 años. Aunque intentó salvarla, se soltó de su mano.

Que la hermanita se le soltó. Imagínese usted en una avalancha a 9:30 de la noche, todo oscuro

Segundo Villota, empleado de la Contraloría de la República, fue encontrado sin vida. Mientras tanto, las autoridades siguen buscando a Ana Lucía Villota, a su hija Manuela Sofía, una menor de 16 años, y a Teresa Escandon, abuela de Sofía.

Familias damnificadas por inundaciones en Silvania

La emergencia por lluvias no solo la vive la familia Villota, sino las familias en el barrio La Esperanza, donde las inundaciones los dejaron sin nada.

Las viviendas fueron censadas por las autoridades, y el balance es de 17 viviendas afectadas y 60 personas damnificadas.

Estas familias prácticamente quedaron en la calle, solo lograron salir con lo que llevaban puesto.

Aunque la Alcaldía de Bogotá mencionó que iba a haber unos traslados sitios de resguardo, otras personas tuvieron que ser auxiliadas por sus familiares, porque no tienen vivienda.