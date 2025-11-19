CANAL RCN
Colombia Video

Deslizamientos y emergencias por lluvias golpean simultáneamente a cinco departamentos de Colombia

Familias ubicadas en al menos cinco departamentos como Cundinamarca, Nariño, Santander, Bolívar y Boyacá resultaron afectadas.

Noticias RCN

noviembre 19 de 2025
06:54 a. m.
Las lluvias intensas de los últimos días desataron emergencias simultáneas en varias regiones del país, dejando un panorama de destrucción y vulnerabilidad.

Cientos de familias tuvieron que abandonar sus hogares, mientras otras permanecen desaparecidas tras los deslizamientos que afectaron zonas montañosas en al menos cinco departamentos como Cundinamarca, Nariño, Santander, Bolívar y Boyacá.

Emergencia en Silvania: creciente súbita deja un muerto y tres desaparecidos
Silvania: familias desaparecidas en medio del lodo

En las zonas altas de Cundinamarca, la inestabilidad del terreno convirtió cada precipitación en una amenaza. En Silvania, familias completas fueron reportadas como desaparecidas, y los sobrevivientes se vieron obligados a evacuar con lo mínimo indispensable ante el riesgo de nuevos deslizamientos.

De acuerdo con testimonios locales, cada año se repite la misma situación: las fuertes lluvias dejan incomunicadas a las comunidades, con sus cultivos perdidos y sus enseres afectados.

Duro relato de familiares de las víctimas por emergencia en Silvania: “No nos dejen solos”
Ibagué en alerta amarilla

En la vereda La Cascada, un deslizamiento destruyó dos viviendas y afectó otras seis tras el represamiento de una quebrada. Las autoridades municipales hicieron un llamado a la solidaridad de los ibaguereños para acompañar a las familias damnificadas, mientras la ciudad permaneció en alerta amarilla.

Río Magdalena amenaza con desbordarse en Santander: 50 municipios en alerta por intensas lluvias
Santander: 58 municipios bajo amenaza

Santander enfrenta una situación particularmente compleja con 58 municipios en alerta por deslizamientos, ocho de ellos en alerta roja.

Las autoridades trabajan con maquinaria pesada para recuperar corredores viales, atendiendo "afectaciones en vías secundarias y terciarias que se viene trabajando con cada uno de los alcaldes municipales".

Alerta en Antioquia por las fuertes lluvias: reportan muertos y varios desaparecidos
Montes de María: represa desbordada

En Bolívar, el desbordamiento de una represa en los Montes de María inundó cultivos, afectó viviendas y dejó intransitables las vías rurales. Las comunidades campesinas vivieron en constante incertidumbre ante cada temporada invernal, que amenazó sus medios de subsistencia y las obligó a enfrentar evacuaciones urgentes.

Las imágenes desde las regiones afectadas muestran casas cubiertas por lodo, infraestructura vial destruida y familias desplazadas que perdieron sus pertenencias y cultivos.

