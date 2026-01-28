Atención: Minjusticia deja en firme extradición de alias Pipe Tuluá

En primicia, Noticias RCN conoció que el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, dejó en firme la orden de extradición en contra de alias Pipe Tuluá, líder del grupo delincuencial La Inmaculada.

Según conoció este medio, el jefe de la cartera negó el recurso de reposición presentado por la defensa del criminal solicitado por Estados Unidos, a donde llegaría en menos de 15 días.

La decisión ya fue notificada a la Fiscalía.

Esta orden fue consignada en la resolución ejecutiva 037 del 26 de enero de 2026, mediante la cual se confirma la resolución 044 del 4 de diciembre de 2025, en la que se concedía a Estados Unidos la extradición de Andrés Felipe Marín Silva.

¿Por qué negaron el recurso de reposición a la defensa de 'Pipe Tuluá'?

Cabe recordar que la defensa de Marín Silva interpuso un recurso de reposición argumentando que la decisión de extraditar a su cliente carecía de "motivación y análisis constitucional", por cuanto no se habían tenido en cuenta las sentencias condenatorias dictadas por la justicia colombiana.

En el recurso, la defensa también mencionó los acercamientos exploratorios del Gobierno Nacional con la banda La Inmaculada.

En respuesta, el Ministerio de Justicia resaltó que la solicitud de extradición de 'Pipe Tuluá' "cumplió con las exigencias constitucionales y convencionales", tal y como estableció la Corte Suprema en concepto del 12 de noviembre de 2025.

Además, el Gobierno Nacional dejó en firme las razones fácticas y jurídicas de su decisión, asegurando que la confirmación de extradición de Marín "se encuentra debidamente motivada".

Procesos en Colombia contra alias Pipe Tuluá

Sobre sus procesos en Colombia, la resolución resaltó que contra alias Pipe Tuluá figuran dos condenas en ejecución por delitos de extorsión, secuestro y homicidio.

Además, mencionó dos procesos más en etapa de juzgamiento por extorsión y concierto para delinquir agravado.

A esto se suman 11 indagaciones e investigaciones en estado activo en contra del líder criminal.

Finalmente, sobre los acercamientos con La Inmaculada, el Gobierno Nacional aclaró que, de acuerdo con información de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Marín Silva "no desempeña ningún rol en las mesas de diálogo de paz ni en los espacios de conversación sociojurídicos que se adelantan" en el marco de la Ley de Paz Total.