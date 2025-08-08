CANAL RCN
La última conversación de Sergio Blanco, el hincha de Santa Fe fallecido afuera del Movistar

Minutos antes de morir: revelaron la última conversación de Sergio Blanco, el hincha de Santa Fe fallecido afuera del Movistar Arena.

Sergio Blanco última conversación antes de morir
Foto: captura de pantalla y Guardia Albi-Roja Sur.

agosto 08 de 2025
06:52 p. m.
La tragedia ocurrida a las afueras del Movistar Arena, que terminó con el concierto de Damas Gratis cancelado y la muerte de un hincha de Santa Fe, ha dejado a la capital consternada.

¿Quién era Sergio Blanco, el hincha de Santa Fe que murió a las afueras del Movistar Arena?
Los detalles de la noche fatal se han ido conociendo a través de los testimonios de familiares y amigos. Laura Chaparro, sobrina de la víctima, Sergio Blanco, relató al diario El Tiempo los momentos previos al deceso, revelando la última conversación que tuvo Sergio Blanco con ella.

El último chat que tuvo Sergio Blanco

Según el testimonio, Laura y su madre, que tenían boletas para el concierto, lograron ingresar al recinto. Sergio, por su parte, se quedó afuera con unos amigos. Fue en ese momento que comenzaron los disturbios y la batalla campal entre hinchas de los equipos capitalinos.

Al ver el caos, la mujer llamó a su tío para advertirle que no entrara al lugar.

"Me dijo que estaba bien y colgó", recordó Chaparro, una frase que ahora resuena con dolor. Momentos después, la sobrina le envió un video por WhatsApp del desorden, con el mensaje "Está un asco, no vayas a venir. Se están matando literalmente".

Sobrina de Sergio Blanco relató la última conversación que tuvieron

El relato de la sobrina detalla que, para huir de la agresión de los barristas, Sergio corrió hacia la calle, donde fue embestido por una camioneta que, según su versión, nunca se detuvo.

Posteriormente, llegaron al lugar una patrulla de la Policía, pero no le prestaron el auxilio necesario a la víctima. Finalmente, fue trasladado a un centro médico, a donde llegó sin signos vitales.

La familia, que también fue llevada a una sede hospitalaria errónea, llegó tarde para despedirse de su ser querido. La investigación para esclarecer lo sucedido está en curso, y la familia exige que se revele el video de las cámaras de seguridad, que les han dicho que no existe.

Mientras las autoridades continúan con la investigación, la familia y amigos de la víctima buscan justicia y esperan que los responsables de los disturbios y del fallecimiento de su ser querido rindan cuentas.

