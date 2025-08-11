Alias ‘Emanuel’ se entregó en Bogotá: era integrante del Clan del Golfo

La Alcaldía de Bogotá publicó un comunicado en el que detalló que un presunto integrante del Clan del Golfo, identificado con el alias de Emanuel, se presentó ante el Batallón de Ingenieros de Combate N.º 13 “General Antonio Baraya”, adscrito a la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional en Bogotá.

Se entregó presunto integrante del Clan del Golfo en Bogotá

El hombre, de 25 años, manifestó sus intenciones de abandonar las filas del Frente Jáder Benítez Pantoja, argumentando que la constante presión militar en el sur del Chocó fue determinante para su entrega.

Las operaciones sostenidas de las Fuerzas Militares en esta zona del país han afectado significativamente las estructuras delictivas de dicho grupo armado.

Alias Emanuel aseguró que ingresó a la organización en 2023, en el municipio de Chigorodó, Antioquia, y luego fue trasladado al departamento del Chocó, donde permaneció durante más de dos años.

Según su testimonio, fue reclutado bajo engaños y falsas promesas de estabilidad económica.

De acuerdo con su relato, tomó la decisión de huir tras notar la falta de oportunidades de ascenso o reconocimiento dentro del grupo.

Aprovechó un descuido durante su turno de guardia para escapar y emprendió su desplazamiento hacia la capital, donde se entregó de manera voluntaria a las autoridades militares.

Autoridades se refirieron a alias Emanuel, presunto integrante del Clan que se entregó

El teniente coronel Carlos Andrés Ledesma Soto, comandante del Batallón de Ingenieros de Combate N.º 13, destacó la importancia de este tipo de entregas voluntarias e hizo un llamado a los integrantes de grupos armados ilegales a seguir el mismo camino.

“Invitamos a todos los integrantes de las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, el ELN y demás estructuras al margen de la ley, a que se presenten de forma voluntaria en las unidades militares de Bogotá para acogerse al programa de sometimiento individual y desmovilización que ofrece el Gobierno Nacional”, señaló el oficial.