CANAL RCN
Colombia

Alias ‘Emanuel’ se entregó en Bogotá: era integrante del Clan del Golfo

Alias Emanuel estaba dentro de la organización desde el 2023 e ingresó, según su testimonio, bajo engaños y falsas promesas de estabilidad económica.

Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

noviembre 08 de 2025
06:47 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Alcaldía de Bogotá publicó un comunicado en el que detalló que un presunto integrante del Clan del Golfo, identificado con el alias de Emanuel, se presentó ante el Batallón de Ingenieros de Combate N.º 13 “General Antonio Baraya”, adscrito a la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional en Bogotá.

Mujer contó cómo fue estar 11 años en el Clan del Golfo: reclutamiento le arrebató la infancia
RELACIONADO

Mujer contó cómo fue estar 11 años en el Clan del Golfo: reclutamiento le arrebató la infancia

Se entregó presunto integrante del Clan del Golfo en Bogotá

El hombre, de 25 años, manifestó sus intenciones de abandonar las filas del Frente Jáder Benítez Pantoja, argumentando que la constante presión militar en el sur del Chocó fue determinante para su entrega.

Las operaciones sostenidas de las Fuerzas Militares en esta zona del país han afectado significativamente las estructuras delictivas de dicho grupo armado.

Alias Emanuel aseguró que ingresó a la organización en 2023, en el municipio de Chigorodó, Antioquia, y luego fue trasladado al departamento del Chocó, donde permaneció durante más de dos años.

Según su testimonio, fue reclutado bajo engaños y falsas promesas de estabilidad económica.

De acuerdo con su relato, tomó la decisión de huir tras notar la falta de oportunidades de ascenso o reconocimiento dentro del grupo.

Aprovechó un descuido durante su turno de guardia para escapar y emprendió su desplazamiento hacia la capital, donde se entregó de manera voluntaria a las autoridades militares.

Cayó alias Gael, cerebro del secuestro del niño Lyan Hortúa: un importante alfil de ‘Iván Mordisco’
RELACIONADO

Cayó alias Gael, cerebro del secuestro del niño Lyan Hortúa: un importante alfil de ‘Iván Mordisco’

Autoridades se refirieron a alias Emanuel, presunto integrante del Clan que se entregó

El teniente coronel Carlos Andrés Ledesma Soto, comandante del Batallón de Ingenieros de Combate N.º 13, destacó la importancia de este tipo de entregas voluntarias e hizo un llamado a los integrantes de grupos armados ilegales a seguir el mismo camino.

“Invitamos a todos los integrantes de las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, el ELN y demás estructuras al margen de la ley, a que se presenten de forma voluntaria en las unidades militares de Bogotá para acogerse al programa de sometimiento individual y desmovilización que ofrece el Gobierno Nacional”, señaló el oficial.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gobierno Nacional

Gobierno Nacional no firmó aval de cofinanciación para el tren de cercanías de Valle del Cauca

Antioquia

Tres personas, entre ellas un líder juvenil, fueron asesinadas en Carmen de Viboral, Antioquia

Cundinamarca

Hallan sin vida al comandante de bomberos arrastrado por un río en cuando buscaba a menor desaparecida

Otras Noticias

Viral

Su historia es viral: adoptó a un niño en situación de calle durante pandemia y le enseñó a trabajar

Un boliviano radicado en Argentina contó la historia de cómo terminó haciéndose cargo de un niño de 9 años cuando él tenía 23.

Cuidado personal

Tres consejos para cuidar de una persona que ha bebido mucho: el primero puede salvar su vida

Casi un 30% de los colombianos admitieron que superan las 10 copas cada que salen a tomar.

Luis Díaz

En ángulo del gol de Luis Díaz que muestra que era 'imposible' hacerlo

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 8 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Enfermedades

Más de 220.000 menores en Bogotá aún no han recibido la vacuna contra el virus del papiloma humano