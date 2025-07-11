Fiscalía solicita orden de captura contra Ricardo González por la muerte de Jaime Esteban Moreno

La Fiscalía General de la Nación radicó este viernes la solicitud de orden de captura contra Ricardo Rafael González Castro, señalado como presunto responsable del homicidio agravado del joven Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes, ocurrido en la madrugada del pasado 31 octubre en Bogotá.

El ente acusador señala que González es el presunto determinador de este crimen que acabó con la vida del joven estudiante de Ingeniería de Sistemas que murió horas después en un centro asistencial por un trauma craneoencefálico tras una brutal golpiza.

El recorrido de Ricardo González luego de la golpiza

Noticias RCN conoció los videos de cámaras de seguridad que registraron cuando Ricardo González se dirigió a San Victorino, zona en la que trabaja, horas posteriores a la golpiza que acabó con la vida de Jaime Esteban Moreno.

Los registros en video evidenciaron que Ricardo González trabajaba en un puesto callejero de comida rápida. El día de los hechos, llevaba puesta una máscara y vestía una camiseta de baloncesto de los Chicago Bulls con el número 23, asociado a Michael Jordan.

Durante esa jornada, González se desplazó por varios locales de San Victorino y permaneció en labores hasta entrada la tarde. Su recorrido coincidió en tiempo con las últimas horas de Jaime Esteban Moreno, quien fue atendido en los hospitales Chapinero y Simón Bolívar antes de fallecer.