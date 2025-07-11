CANAL RCN
Colombia Video

Fiscalía solicita orden de captura contra Ricardo González por la muerte de Jaime Esteban Moreno

El ente acusador determinó que el joven de 22 años es el presunto responsable del delito de homicidio agravado.

Noticias RCN

noviembre 07 de 2025
03:33 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Fiscalía General de la Nación radicó este viernes la solicitud de orden de captura contra Ricardo Rafael González Castro, señalado como presunto responsable del homicidio agravado del joven Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes, ocurrido en la madrugada del pasado 31 octubre en Bogotá.

El ente acusador señala que González es el presunto determinador de este crimen que acabó con la vida del joven estudiante de Ingeniería de Sistemas que murió horas después en un centro asistencial por un trauma craneoencefálico tras una brutal golpiza.

El recorrido de Ricardo González luego de la golpiza

Noticias RCN conoció los videos de cámaras de seguridad que registraron cuando Ricardo González se dirigió a San Victorino, zona en la que trabaja, horas posteriores a la golpiza que acabó con la vida de Jaime Esteban Moreno.

Impactantes videos de las horas posteriores al asesinato de Jaime Moreno: implicado siguió como si nada
RELACIONADO

Impactantes videos de las horas posteriores al asesinato de Jaime Moreno: implicado siguió como si nada

Los registros en video evidenciaron que Ricardo González trabajaba en un puesto callejero de comida rápida. El día de los hechos, llevaba puesta una máscara y vestía una camiseta de baloncesto de los Chicago Bulls con el número 23, asociado a Michael Jordan.

Durante esa jornada, González se desplazó por varios locales de San Victorino y permaneció en labores hasta entrada la tarde. Su recorrido coincidió en tiempo con las últimas horas de Jaime Esteban Moreno, quien fue atendido en los hospitales Chapinero y Simón Bolívar antes de fallecer.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Quindío

Márquez y Fajardo: la empresa que crea proyectos de inversión sostenible en Quindío

Tunja

El arsenal que la Policía de Tunja le encontró a los hinchas de América de Cali

Metro de Bogotá

¿Qué tanto ha avanzado el Metro de Bogotá? Este es el porcentaje de ejecución de las obras a octubre del 2025

Otras Noticias

Inteligencia Artificial

La tecnología que ahorra 25% de kilómetros, baja emisiones y mejora la satisfacción del cliente

Esta tecnología muestra los pilares para la incorporación de una logística más personalizada, eficiente y confiable.

Estados Unidos

Siete personas resultaron hospitalizadas tras abrir un paquete "sospechoso" en una base de EE. UU.: ¿qué se sabe?

El sobre además contenía propaganda política.

WhatsApp

WhatsApp dejará de funcionar en varios dispositivos a partir de noviembre de 2025

Champions League

Achraf Hamiki rompió el silencio tras su lesión por la entrada de Luis Díaz en Champions

Cuidado personal

Cuatro hábitos que podrían estar detrás de la insuficiencia cardíaca, según especialista