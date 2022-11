Por cuatro votos se hundió proyecto que buscaba prohibir las corridas de toros en el país

Este 1 de noviembre se hundió en la Cámara de Representantes el proyecto de ley que buscaba la prohibición de las corridas de toros en el país. Con 78 votos a favor y 75 en contra, la proposición para archivar la propuesta fue aceptada.

Sin embargo, uno de los detalles que más ha llamado la atención tiene que ver con la ausencia de al menos 7 representantes de la bancada del Pacto Histórico, una de las corrientes políticas que más ha promovido el fin de la tauromaquia.

Este es el quinto intento que se hace en el Congreso para que la prohibición de las corridas de toros sea una realidad en el país. En esta ocasión, por escasos cuatro votos, la plenaria de la Cámara archivó el proyecto del representante liberal, Juan Carlos Lozada.

Las dos caras del debate

En medio de un agitado debate, representantes de partidos alternativos y corrientes liberales se enfrentaron a los más tradicionales, quienes alegaban que la prohibición de la tauromaquia podría convertirse en la puerta para la eliminación de otras prácticas como el coleo y las peleas de gallos, que a consideración de los defensores son “artísticas y culturales”.

En réplica, los sectores animalistas recordaron las estipulaciones de la Unesco, en las que se define la tauromaquia como una forma de “traumatizar niños y adultos, en donde muere un animal sin necesidad”, tal como resaltó el representante Duvalier Sánchez.

No obstante, varios congresistas reclamaron a miembros de la bancada de Gobierno por no hacer presencia durante la votación, permitiendo una vez más el no frente a esta iniciativa para la protección de los animales.

Fuentes cercanas a Noticias RCN confirmaron que incluso miembros de la bancada de Gobierno, algunos de ellos liberales, votaron en oposición al proyecto, dando ventaja a la ponencia negativa presentada por el representante Cristian Garcés.