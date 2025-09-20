CANAL RCN
Colombia

Hombre del polémico video tras Festival Cordillera rompió el silencio: “Hostigamiento dañó mi buen nombre”

El hombre se disculpó por lo que hizo e informó que perdió su trabajo.

Polémico video en el Festival Cordillera.
Noticias RCN

septiembre 20 de 2025
06:56 p. m.
Durante el desarrollo del Festival Cordillera en Bogotá, hubo un hecho de intolerancia que se viralizó por redes sociales.

A través de un video, una mujer denunció que recibió insultos xenófobos en medio de la salida. Esto ocurrió en el segundo día, el domingo 14 de septiembre. El material audiovisual muestra que una pareja le dijo comentarios de esta índole, tales como ‘piojosa’ y palabras hostiles.

Mujer pidió disculpas tras lo ocurrido

“Invaden nuestro país, venezolanos (…) Venezolana, venecos, que vienen a nuestro país a invadir”, esto dijo la mujer, una de las dos personas implicadas en el suceso. Al finalizar el video, el hombre que la acompañaba le hizo gestos groseros con la mano y le dijo “haga lo que se le dé la *** gana”.

Por medio de un comunicado, la mujer, Diana Rocío Daza Robles, presentó sus respectivas disculpas: “Por mi comportamiento reprochable, mis gestos y palabras contra ella fueron totalmente inapropiados y desmedidos”.

“Quisiera disculparme por los comentarios, toda vez ofensivos haciendo mención de extranjeros residentes en nuestro país, que se escuchan en la grabación”, sostuvo. La mujer afectada se llama Tania Cortés.

Daza aseguró que, aunque la situación fue viralizada, sintió que fue juzgada de manera desproporcionada y víctima de un linchamiento digital. El video hizo que la despidieran de la empresa en donde trabajaba desde hace cuatro años.

¿Quién es el hombre que apareció en el video?

Posteriormente, el hombre que la acompañaba, Juan Carlos Cerón Barreto, también presentó sus disculpas. Aseguró que antes de lo ocurrido, él y Daza fueron insultados.

Por causa de este incidente, Cerón cerró sus redes sociales y, al igual que su pareja, fue despedido por la empresa: “A Tania Cortés quisiera ofrecerle una disculpa y no solo a ella, sino también a todas las personas que se sintieron ofendidas”.

Además, afirmó que recibió un hostigamiento y dijo que su salida de la empresa generó afectaciones, no solo en él, sino en el resto de su familia. “Lo que ocurre en redes sociales afecta la vida real (…) Esa exposición derivó en amenazas a mi integridad física, hostigamiento, daño psicológico, emocional, reputacional que afectan mi seguridad, futuro y la de mi familia”.

