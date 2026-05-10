Se robaban hasta los dulces: 52 personas fueron capturadas la última semana de septiembre en Bogotá

En 35 operativos, realizados de manera conjunta por la Fiscalía, la SIJIN, la SIPOL, el GAULA y las patrullas de vigilancia de la Policía fueron capturadas, en Bogotá, 52 personas.

Según el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, estarían relacionados con los “presuntos delitos de hurto, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego, homicidio y extorsión”.

En allanamientos, realizados en las localidades de Ciudad Bolívar, Fontibón, Santa Fe, Kennedy, Usaquén, Los Mártires, San Cristóbal y Barrios Unidos, “fueron incautadas 28 armas de fuego, 17 kilogramos de estupefacientes y más de 45 millones de pesos”.

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Entre los capturados se encuentra alias Marciano, de ‘La Firma’

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, entre los capturados se encuentra alias Marciano, que “habría asumido el control territorial de la venta de drogas” en el barrio Roma, de la localidad Kennedy.

‘Marciano’ se convirtió en líder de la banda delincuencial ‘La Firma’ luego del operativo realizado en julio de 2025, cuando 13 de sus integrantes fueron capturados:

“A este hombre, durante su captura, se le incautaron dos armas traumáticas, munición, cinco kilogramos de marihuana y dinero en efectivo”.

Bandas dedicadas al hurto a personas, a comercios y a la falsificación de productos también cayeron:

“Entre los resultados más relevantes”, según el comandante Cristancho, “se encuentra la captura de cinco presuntos delincuentes, señalados de hurtar violentamente a personas en la localidad de Barrios Unidos. Durante el procedimiento, también, fue incautada un arma de fuego y se inmovilizó el vehículo utilizado para la comisión de estos delitos”.

De otro lado, en la localidad de Fontibón fue desmantelada una banda de cinco personas dedicadas al hurto en establecimientos de comercio con arma de fuego. Según Cristancho: “Intimidaban de forma violenta a los empleados, utilizando armas de fuego con el fin de hurtar licor y mercancías avaluadas en más de 40 millones de pesos”.

Y, finalmente, en la localidad de Santa Fe, fue desmantelado al interior de un inmueble un centro de falsificación de agua embotellada, que tenía “garrafones, etiquetas, precintos, tapones y equipos para sellarlos” en su poder. “Solo en este operativo, la afectación a las rentas criminales fue cercana a los 192 millones de pesos”.