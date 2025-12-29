CANAL RCN
Colombia

Habilitan segundo nivel de la glorieta de la avenida Ciudad de Cali con Américas

La glorieta elevada busca que los vehículos que transitan por la avenida Ciudad de Cali no tengan que detenerse en los semáforos de la intersección con las Américas.

Foto: X @idubogota

Noticias RCN

diciembre 29 de 2025
11:06 a. m.
La Alcaldía de Bogotá entregó este lunes 29 de diciembre el segundo nivel de la glorieta ubicada en la intersección de la avenida Ciudad de Cali con la avenida Las Américas, una obra considerada clave para mejorar la movilidad en el suroccidente de la capital.

El nuevo tramo, que hace parte del Grupo 4 de la Troncal Avenida Ciudad de Cali, cuenta con tres carriles destinados al tráfico mixto y permitirá separar el flujo de vehículos particulares y de carga del sistema de transporte público masivo.

Según el Distrito, esta infraestructura beneficiará directamente a cerca de 1.100.000 habitantes de las localidades de Kennedy y Bosa.

Impacto en la movilidad y calidad de vida

El alcalde Carlos Fernando Galán destacó que la entrada en operación de este nivel “no es solo un logro de ingeniería, sino una mejora directa en la calidad de vida de los ciudadanos”.

La glorieta elevada busca que los vehículos que transitan por la Cali no tengan que detenerse en los semáforos de la intersección con las Américas, lo que incrementará la velocidad promedio y reducirá la congestión en una zona históricamente afectada por el tráfico.

Además de mejorar la conectividad entre el suroccidente y los corredores logísticos de la ciudad, esta obra se integra al plan de transformación de la Avenida Ciudad de Cali, que se convertirá en una vía alimentadora de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

Entregas progresivas y preparación para el Metro

La habilitación de este segundo nivel se suma a otros frentes de obra que el Distrito ha priorizado para descongestionar la capital. La Alcaldía de Bogotá indicó que la meta es continuar con la entrega progresiva de los tramos de la Ciudad de Cali para garantizar que, una vez entre en operación el Metro de Bogotá, el sistema de alimentación por buses esté completamente listo y en funcionamiento.

