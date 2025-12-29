CANAL RCN
“Si queremos seguridad, hay que invertir”: Mindefensa resalta inversión de un billón de pesos para capacidades antidrones

Según el ministro Pedro Sánchez, en 2025 se registraron más de 8.000 intentos de ataque con estos artefactos, de los cuales el 96% fueron neutralizados.

diciembre 29 de 2025
08:32 a. m.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, alertó sobre la persistencia de graves amenazas en regiones como el Catatumbo y Arauca, donde la presencia del ELN y las disidencias de las Farc ha generado desplazamientos masivos y confinamientos de comunidades enteras.

Petro reconfigura la cúpula militar y define el rumbo de la seguridad hacia 2026
Durante una entrevista en Noticias RCN, el ministro aseguró que la Fuerza Pública mantiene un despliegue permanente en estos territorios y que el Estado avanza en la implementación del Pacto por el Catatumbo, estrategia que combina inversión social y acción militar.

Desplazamientos y sensación de abandono

Sánchez reconoció que en el Catatumbo se concentran el 90% de los homicidios registrados en Norte de Santander y que cerca de 6.000 personas estarían en riesgo de confinamiento por la confrontación entre grupos armados.

500 personas se verían obligadas a pasar el Año Nuevo lejos de sus hogares por desplazamiento en el Catatumbo
En Arauca, aunque destacó una reducción del 33% en los homicidios frente al año anterior, admitió que la población enfrenta una amenaza distinta: bandas de narcotráfico que reemplazaron la ideología insurgente por una “cultura traqueta”, generando miedo y reclutamiento de menores.

El ministro subrayó que la Fuerza Pública no ha abandonado estos territorios y que las operaciones se apoyan en recompensas e información ciudadana para neutralizar a los responsables de los ataques.

ONU denuncia 277 secuestros y reclutamiento de menores en Arauca durante 2025
Estrategia antidrones y nueva cúpula militar

Otro de los puntos críticos abordados fue el uso de drones por parte de los grupos criminales. Según Sánchez, en 2025 se registraron más de 8.000 intentos de ataque con estos artefactos, de los cuales el 96% fueron neutralizados gracias a tecnología especializada.

Para fortalecer esta capacidad, el Gobierno destinará un billón de pesos en 2026, inversión que incluye sistemas de detección, entrenamiento táctico y regulación legal sobre la comercialización de drones.

Finalmente, el ministro explicó que los recientes cambios en la cúpula militar y policial buscan dar un nuevo dinamismo a la estrategia de seguridad territorial.

Entre los nombramientos se destacan el del general Roger Gómez como comandante del Ejército Nacional y el del general López en el Comando General de las Fuerzas Militares, oficiales con más de 38 años de experiencia en la institución.

