CANAL RCN
Tendencias

Silvestre Dangond suspende su concierto en Cali por problemas de salud: “No puedo seguir”

El cantante sorprendió a sus fanáticos al hablar sobre su estado de salud y retirarse del show.

Foto: Captura pantalla TikTok @tatianarestrepoce y Freepik
Foto: Captura pantalla TikTok @tatianarestrepoce y Freepik

Noticias RCN

diciembre 29 de 2025
09:41 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El país se encuentra celebrando una nueva edición de la famosa Feria de Cali que ha contado con una gran variedad de presentaciones de artistas de talla mundial, desfiles, batallas de salsa, galerías para el reconocimiento histórico del género, entre otras actividades llenas de música, alegría y fiesta por la finalización del 2025.

No obstante, un reciente hecho ha preocupado a los más fieles fanáticos del cantante Silvestre Dangond, quien se vio obligado a suspender su más reciente presentación en la capital de la salsa a raíz de importantes problemas de salud que presentó en aquel instante.

¿Se rompió su vestido?: Karina García sorprendió al revelar imágenes de su fiesta de cumpleaños
RELACIONADO

¿Se rompió su vestido?: Karina García sorprendió al revelar imágenes de su fiesta de cumpleaños

Silvestre Dangond suspende concierto en Cali

El show del intérprete de ‘Cómo lo hizo’ fue uno de los más esperados por los asistentes de la fiesta, pues su concierto ‘El último baile tour’, que tenía una duración aproximada de cuatro horas, se vio interrumpido por algunos problemas de salud que el cantante presentó.

Durante el espectáculo, Silvestre se vio obligado a abandonar el escenario en varias oportunidades por lo que las especulaciones de los asistentes empezaron a crecer con el paso de los minutos. No obstante, después de dos horas aproximadas de presentación, el cantante decidió salir a la tarima para pedir disculpas a su público y retirarse.

“Quieren reirse. Les voy a sacar una sonrisa… ya tengo el culito pelado. Pero de verdad no puedo seguir, no puedo seguir… gracias Cali”, finalizó el cantante en medio del escenario.

Seguido de esto, parte de su equipo de trabajo se tomó el Diamante de Béisbol para disculparse por los inconvenientes presentados y ofrecer un agradecimiento a todos los asistentes, quienes despidieron al cantante con fuertes ovaciones y aplausos.

Horóscopo de hoy: lunes 29 de diciembre de 2025
RELACIONADO

Horóscopo de hoy: lunes 29 de diciembre de 2025

Fanáticos reaccionan a la suspensión del concierto de Silvestre

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que cientos de asistentes y fanáticos protagonizaron un contundente debate en redes sociales sobre la determinación del artista al haber abandonado el show. Pese a que algunos defendieron y aplaudieron su acción al expresar que “lo más importante es la salud”, otros dieron a conocer su inconformidad con que el show terminara antes de lo esperado.

Ante la lluvia de comentarios, actualmente no se conoce el estado de salud del artista por lo que varios fanáticos manifestaron su preocupación ya que en los alrededores del centro de eventos se observaron algunas ambulancias que habrían prestado sus servicios al cantante al finalizar el show.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

WhatsApp

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares en 2026: conozca la lista completa

Viral

¿Se rompió su vestido?: Karina García sorprendió al revelar imágenes de su fiesta de cumpleaños

Horóscopo

Horóscopo de hoy: lunes 29 de diciembre de 2025

Otras Noticias

Ofertas de empleo

Ofertas de empleo en Bogotá este miércoles 31 de diciembre de 2025: hay vacantes sin experiencia

Cierre de año con trabajo: Bogotá abre 100 vacantes laborales este 31 de diciembre. ¿Cómo participar?

Fuerzas Militares

“Si queremos seguridad, hay que invertir”: Mindefensa resalta inversión de un billón de pesos para capacidades antidrones

Según el ministro Pedro Sánchez, en 2025 se registraron más de 8.000 intentos de ataque con estos artefactos, de los cuales el 96% fueron neutralizados.

Mercado de Fichajes

¿Sebastián Villa jugará con River Plate? Intercambio de mensajes con Juanfer Quintero desató rumores

Artistas

Actriz y cantante murió hospitalizada: conmovedor gesto de sus hijos en Navidad

Invima

Grave alerta del Invima por leche en polvo falsificada que podría poner en riesgo a los consumidores