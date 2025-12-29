Silvestre Dangond suspende su concierto en Cali por problemas de salud: “No puedo seguir”

El país se encuentra celebrando una nueva edición de la famosa Feria de Cali que ha contado con una gran variedad de presentaciones de artistas de talla mundial, desfiles, batallas de salsa, galerías para el reconocimiento histórico del género, entre otras actividades llenas de música, alegría y fiesta por la finalización del 2025.

No obstante, un reciente hecho ha preocupado a los más fieles fanáticos del cantante Silvestre Dangond, quien se vio obligado a suspender su más reciente presentación en la capital de la salsa a raíz de importantes problemas de salud que presentó en aquel instante.

Silvestre Dangond suspende concierto en Cali

El show del intérprete de ‘Cómo lo hizo’ fue uno de los más esperados por los asistentes de la fiesta, pues su concierto ‘El último baile tour’, que tenía una duración aproximada de cuatro horas, se vio interrumpido por algunos problemas de salud que el cantante presentó.

Durante el espectáculo, Silvestre se vio obligado a abandonar el escenario en varias oportunidades por lo que las especulaciones de los asistentes empezaron a crecer con el paso de los minutos. No obstante, después de dos horas aproximadas de presentación, el cantante decidió salir a la tarima para pedir disculpas a su público y retirarse.

“Quieren reirse. Les voy a sacar una sonrisa… ya tengo el culito pelado. Pero de verdad no puedo seguir, no puedo seguir… gracias Cali”, finalizó el cantante en medio del escenario.

Seguido de esto, parte de su equipo de trabajo se tomó el Diamante de Béisbol para disculparse por los inconvenientes presentados y ofrecer un agradecimiento a todos los asistentes, quienes despidieron al cantante con fuertes ovaciones y aplausos.

Fanáticos reaccionan a la suspensión del concierto de Silvestre

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que cientos de asistentes y fanáticos protagonizaron un contundente debate en redes sociales sobre la determinación del artista al haber abandonado el show. Pese a que algunos defendieron y aplaudieron su acción al expresar que “lo más importante es la salud”, otros dieron a conocer su inconformidad con que el show terminara antes de lo esperado.

Ante la lluvia de comentarios, actualmente no se conoce el estado de salud del artista por lo que varios fanáticos manifestaron su preocupación ya que en los alrededores del centro de eventos se observaron algunas ambulancias que habrían prestado sus servicios al cantante al finalizar el show.