CANAL RCN
Colombia

Comisión de Acusación abre investigación previa al presidente Petro por 'tarimazo' en Medellín

El mandatario fue denunciado penalmente por presuntas irregularidades en el evento denominado "Paz Urbana", que se llevó a cabo en Medellín el pasado 21 de junio.

Foto: Presidencia de la República

Noticias RCN

noviembre 12 de 2025
02:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió investigación previa al presidente Gustavo Petro, por su participación en el señalado 'tarimazo', llevado a cabo en el marco del programa de "Paz Urbana" del Gobierno Nacional, en Medellín.

La denuncia sobre los hechos, ocurridos el pasado 21 de junio, señala que el mandatario habría incurrido en "participación indebida en política, utilización de recursos públicos para fines proselitistas, convocatoria irregular a una Asamblea Nacional Constituyente, hostigamiento a autoridades territoriales y presunta participación de personas privadas de la libertad en un evento oficial".

Investigan ‘tarimazo’ de Petro en Medellín y envían copias a la Corte Suprema contra Isabel Zuleta
RELACIONADO

Investigan ‘tarimazo’ de Petro en Medellín y envían copias a la Corte Suprema contra Isabel Zuleta

Cabe recordar que el polémico evento, que fue transmitido por televisión pública, contó con la participación de altos funcionarios del gobierno como el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la directora del Dapre, Angie Rodríguez.

Detalles de la nueva investigación contra el presidente Petro

De acuerdo con la denuncia presentada en la Comisión, durante el encuentro se "exhibieron símbolos del movimiento político Independientes y se hizo alusión a la aspiración presidencial del exalcalde Daniel Quintero".

Por este hecho, la Comisión compulsó copias a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, refiriéndose a las actuaciones de la congresista Isabel Cristina Zuleta.

Finalmente, la Comisión decretó toma de pruebas al Inpec, al Ministerio de Justicia, la Presidencia de la República, a RTVC y el Canal Institucional y al Consejo Nacional Electoral.

Estos son los polémicos criminales que asistieron al evento de Gustavo Petro en Medellín
RELACIONADO

Estos son los polémicos criminales que asistieron al evento de Gustavo Petro en Medellín

Además, se ordenó al grupo de Policía Judicial adscrito a la Comisión a verificar la autenticidad del material audiovisual aportado por el denunciante, llevar a cabo un análisis forense sobre los archivos electrónicos, y practicar una inspección administrativa a las sedes del Inpec y el Minjusticia.

Así fue el polémico 'tarimazo' en Medellín

El pasado 21 de junio, Medellín fue escenario del evento de "Paz Urbana", convocado por el Gobierno Nacional en el marco de la política de paz total.

La polémica se desató luego de que se conociera que peligrosos cabecillas criminales y narcotraficantes habían obtenido permisos para salir de prisión y participar del encuentro.

En total fueron nueve los hombres vinculados a estructuras narcoparamilitares que hicieron presencia, algunos incluso interviniendo en tarima. Muchos salieron directamente de la cárcel para asistir con autorización, otros llegaron portando brazaletes electrónicos.

Se trata de Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom, quien fue identificado como el máximo jefe de la Oficina de Envigado; José Leonardo Muñoz, alias Douglas, cabecilla de la Oficina en la zona suroccidental de Medellín; Walter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre o El Negro; y Jorge Vallejo Alarcón, alias Vallejo, cabecilla financiero de la organización criminal La Mesa.

"Eso es una amenaza directa": Fico arremetió contra Petro por presencia de narcos en evento en Medellín
RELACIONADO

"Eso es una amenaza directa": Fico arremetió contra Petro por presencia de narcos en evento en Medellín

Este último, condenado a 14 años de prisión por concierto para delinquir, subió a tarima y habló en nombre de los “procesos de paz en los territorios”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Tolima

La historia de Humberto y Alicia: el rescate de Armero que le dio la vuelta al mundo

Cúcuta

Cayó uno de los más buscados por sicariato en Cúcuta: se había escondido en México

Tolima

El niño de Armero al que todos se querían robar: encontró a su familia gracias a la TV

Otras Noticias

Icfes

Este es el colegio con el puntaje más alto del Icfes 2025 en Colombia: vea el top 5

El colegio con el puntaje más alto del Icfes 2025 sorprendió al país por su desempeño en las Pruebas Saber 11. Conoce aquí el top 5 de las instituciones mejor calificadas de Colombia.

Shakira

Shakira sufrió un pequeño accidente en pleno concierto: todo quedó captado en video

La cantante sufrió un pequeño percance durante su presentación, pero sorprendió a sus seguidores al continuar el show.

Estados Unidos

EE. UU. ofrece 5 millones de dólares por información sobre ataque a helicóptero en Amalfi

Egan Bernal

Gran Fondo de Egan Bernal: cierres viales, horarios y dónde ver

Contenido Patrocinado

Nosotras, la marca que rompe los tabúes sobre el cuerpo femenino, fue doblemente premiada en los Effie y TikTok Awards