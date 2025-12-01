Comisión de Acusación abre investigación previa al presidente Petro por 'tarimazo' en Medellín

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió investigación previa al presidente Gustavo Petro, por su participación en el señalado 'tarimazo', llevado a cabo en el marco del programa de "Paz Urbana" del Gobierno Nacional, en Medellín.

La denuncia sobre los hechos, ocurridos el pasado 21 de junio, señala que el mandatario habría incurrido en "participación indebida en política, utilización de recursos públicos para fines proselitistas, convocatoria irregular a una Asamblea Nacional Constituyente, hostigamiento a autoridades territoriales y presunta participación de personas privadas de la libertad en un evento oficial".

Cabe recordar que el polémico evento, que fue transmitido por televisión pública, contó con la participación de altos funcionarios del gobierno como el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la directora del Dapre, Angie Rodríguez.

Detalles de la nueva investigación contra el presidente Petro

De acuerdo con la denuncia presentada en la Comisión, durante el encuentro se "exhibieron símbolos del movimiento político Independientes y se hizo alusión a la aspiración presidencial del exalcalde Daniel Quintero".

Por este hecho, la Comisión compulsó copias a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, refiriéndose a las actuaciones de la congresista Isabel Cristina Zuleta.

Finalmente, la Comisión decretó toma de pruebas al Inpec, al Ministerio de Justicia, la Presidencia de la República, a RTVC y el Canal Institucional y al Consejo Nacional Electoral.

Además, se ordenó al grupo de Policía Judicial adscrito a la Comisión a verificar la autenticidad del material audiovisual aportado por el denunciante, llevar a cabo un análisis forense sobre los archivos electrónicos, y practicar una inspección administrativa a las sedes del Inpec y el Minjusticia.

Así fue el polémico 'tarimazo' en Medellín

El pasado 21 de junio, Medellín fue escenario del evento de "Paz Urbana", convocado por el Gobierno Nacional en el marco de la política de paz total.

La polémica se desató luego de que se conociera que peligrosos cabecillas criminales y narcotraficantes habían obtenido permisos para salir de prisión y participar del encuentro.

En total fueron nueve los hombres vinculados a estructuras narcoparamilitares que hicieron presencia, algunos incluso interviniendo en tarima. Muchos salieron directamente de la cárcel para asistir con autorización, otros llegaron portando brazaletes electrónicos.

Se trata de Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom, quien fue identificado como el máximo jefe de la Oficina de Envigado; José Leonardo Muñoz, alias Douglas, cabecilla de la Oficina en la zona suroccidental de Medellín; Walter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre o El Negro; y Jorge Vallejo Alarcón, alias Vallejo, cabecilla financiero de la organización criminal La Mesa.

Este último, condenado a 14 años de prisión por concierto para delinquir, subió a tarima y habló en nombre de los “procesos de paz en los territorios”.