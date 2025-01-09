Descubren a seis militares que tenían nexos con la estructura criminal de alias Matamba: así los ayudaban

La Procuraduría anunció la formulación de pliego de cargos contra seis exintegrantes del Ejército Nacional, señalados de colaborar de manera directa con la organización liderada por Juan Larinson Castro Estupiñán, alias Matamba.

La decisión disciplinaria involucra a cinco oficiales y un soldado profesional que, según las investigaciones, habrían prestado apoyo a ese grupo ilegal mientras cumplían funciones en el departamento de Nariño.

Seis militares tenían nexos con la estructura criminal de alias Matamba

El ente de control detalló que los investigados habrían desarrollado esta presunta colaboración entre 2019 y 2020, cuando aún permanecían activos en la institución militar.

Durante ese periodo, al parecer facilitaron la movilidad de los integrantes de la red de alias Matamba por un corredor estratégico que atravesaba varios corregimientos de Cumbitara, en Nariño.

¿Quiénes son los militares que ayudaban a la red de alias Matamba?

Los militares comprometidos en la investigación son el teniente coronel (r) Harry Leonardo Gómez Tabares; el capitán (r) Octavio Javier Castro González; los sargentos viceprimeros (r) Oscar Ramón Faillace y Edward Andrés Díaz Narváez; el sargento segundo (r) Nelson Orlando Rolón Monroy, y el soldado profesional (r) Estivinson Córdoba Torres.

¿Cómo ayudaban a la estructura criminal de 'Matamba'?

La Procuraduría expuso que, además de permitir el tránsito de hombres armados, los uniformados habrían suministrado a la estructura ilegal material reservado de las Fuerzas Militares.

Entre la información entregada se encontrarían documentos oficiales, radiogramas y reportes de inteligencia, que fueron utilizados por la organización para anticiparse a operativos, eludir la acción de las autoridades y garantizar la continuidad de sus actividades ilícitas.

Frente a estas actuaciones, el Ministerio Público calificó la conducta como una falta disciplinaria de carácter gravísimo.