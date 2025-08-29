El secuestro de los militares en la vereda Nueva York, jurisdicción de El Retorno, Guaviare, dejó ahora nuevas incógnitas.

Durante los cuatro días que los uniformados permanecieron privados de la libertad, apareció un hombre que llegó en evidente estado de agitación, con golpes en el cuerpo y con temor por su vida.

Según él mismo lo relató en ese momento, había sido agredido por haberse negado a ejecutar un atentado contra los soldados que se encontraba planeado de manera insólita: mediante un caballo cargado con explosivos.

Revelan video del hombre que desapareció tras ayudar a militares cautivos en Guaviare

Pese a estar retenidos, los uniformados le prestaron primeros auxilios al hombre. El momento quedó grabado en un video y también registrado en un acta oficial del Ejército, documento en el que quedó constancia de que recibió atención médica adecuada.

En el acta, los soldados fueron claros al señalar que:

Se deja la constancia de la atención prestada de los primeros auxilios donde en ningún momento se le violaron los derechos humanos.

El hombre, además de su estado físico, entregó información sensible sobre lo que estaba ocurriendo en la zona.

Había infiltrados de las disidencias en el lugar donde tuvieron a los 33 militares

Durante su permanencia con los militares, el hombre manifestó que en la vereda había infiltrados pertenecientes a las disidencias de Iván Mordisco, específicamente bajo las órdenes de alias Jimmy Martínez.

Según lo que dijo, estas personas tenían radios para reportar cualquier movimiento y portaban armamento de alto poder: fusiles, pistolas y granadas.

Asimismo, aseguró que la intención de los infiltrados era atacar a las tropas si llegaban a intentar alguna maniobra de escape.

Sin embargo, también dejó claro que había familias completas en la comunidad que no compartían la idea de afectar a los soldados.