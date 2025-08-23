VIDEO | Así fue el sentido discurso con el que Álvaro Uribe rindió homenaje a Miguel Uribe en Bogotá

Durante la conmemoración en memoria de Miguel Uribe, el expresidente Álvaro Uribe Vélez pronunció un corto discurso en el que expresó reflexiones sobre el legado del homenajeado y la situación actual del país.

Sus palabras incluyeron mensajes sobre seguridad democrática, libertad, lucha contra las drogas y advertencias frente a lo que denominó “neocomunismo”.

Así fue el sentido discurso con el que Álvaro Uribe rindió homenaje a Miguel Uribe

El evento reunió a la ciudadanía, allegados y dirigentes políticos que recordaron la figura de Miguel Uribe como un referente de compromiso con el país.

Uribe inició su intervención con un mensaje simbólico:

"Que en este lugar se simbolice una llama eterna, como el amor eterno de Miguel por Colombia", dijo, planteando que el espacio debe convertirse en una expresión de esperanza y no en un escenario para la venganza ni para lo que calificó como “falsa paz”.

El expresidente insistió en que Colombia no puede perder la fe ni dejar que la esperanza se fracture.

Que aquí nos comprometamos a animar la fe en Colombia, que no puede quedar perdida. A estimular que germine la esperanza, que no puede estar rota.

Álvaro Uribe habló de seguridad en homenaje a Miguel Uribe

Uno de los ejes del discurso fue la seguridad como requisito para la paz. Uribe resaltó que esta debe garantizarse en todos los territorios, desde las zonas rurales hasta las ciudades:

Que, como lo reclamó Miguel, haya seguridad para que en las veredas, en los pueblos y en las ciudades de Colombia se pueda dormir con tranquilidad, sin la pesadilla de esperar el asalto del violento.

También abordó la importancia de proteger la libertad individual y el derecho a emprender, alertando sobre la amenaza que, según él, representan ciertas ideologías:

"La seguridad que proteja la libertad para que se pueda emprender sin la condición de contar con el afecto o de sufrir la amenaza del desafecto del gobernante", indicó, agregando que el objetivo es que los trabajadores puedan elegir entre múltiples opciones y no sean “mercancía de trueque entre el Estado, la corrupción y la politiquería, ni esclavos de un único empleo precario por las pocas oportunidades que permite el neocomunismo”.

Asimismo, hizo énfasis en la protección de los jóvenes frente a las drogas y la necesidad de garantizar el acceso al conocimiento como herramienta de libertad:

Seguridad que proteja al joven de la esclavitud de la droga y le permita el acceso infinito al conocimiento, garantía final de su libertad.

Simultáneamente, defendió la libertad de expresión, sin censura ni privilegios impuestos por el Gobierno, para finalmente cerrar con una dura afirmación sobre el crimen que le arrebató la vida a Miguel: