La senadora Aida Quilcué fue localizada, tras pasar varias horas secuestrada

El presidente Gustavo Petro confirmó que sobre las 1:30 de la tarde de este 10 de febrero, fue secuestrada la senadora indígena Aida Quilcué, quien hace parte del partido Pacto Histórico. Fue interceptada por hombres armados cuando se movilizaba con su esquema de seguridad en las vías del Cauca.

Sobre las 4:20 de la tarde, la Guardia Indígena confirmó que ya fue localizada la congresista y se adelantan las labores correspondientes para extraerla del lugar donde estaba. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que tanto la funcionaria como los miembros de su equipo se encuentran en buen estado de salud.

Las horas durante el secuestro de Aida Quilcué

Desde el equipo de la senadora, hicieron público que había sido secuestrada junto a su esquema de seguridad en la vía que conecta a los municipios de Inzá y Totoró en el Cauca, acelerando las acciones de las autoridades.

La Guardia Indígena en medio de su búsqueda, lograron ubicar la camioneta de la congresista, pero sus ocupantes no se encontraban a bordo, por lo que se extendió la búsqueda para dar con su paradero en tiempo récord.

Edwin Capaz Lectano, coordinador de Derechos Humanos en el Consejo Regional Indígena del Cauca, informó que Quilcué "está siendo extraída de la zona protegida por la guardia y autoridades", añadiendo que estarán evaluando qué hay detrás de lo sucedido.

El reencuentro de Aida Quilcué con sus familiares

Desde la Tercera División del Ejército Nacional, quienes apoyaron las labores de extracción de la senadora, revelaron imágenes del recuentro con sus familiares.