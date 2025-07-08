Se habrían robado una guitarra de Damas Gratis: captaron a un asistente con el instrumento en el Movistar

Una noche de música con Damas Gratis en Bogotá se convirtió en una escena de caos y violencia que culminó con la cancelación del concierto.

Los disturbios en el Movistar Arena, protagonizados por hinchas de Millonarios y Santa Fe, no solo dejaron luto y pánico, sino que también revelaron un acto de delincuencia.

Un video que circula en redes sociales mostró cómo, en medio de la barbarie, un asistente aprovechó el desorden y en la grabación se vio con una guitarra, lo que aparentemente sería un hurto.

Asistente a concierto de Damas Gratis en el Movistar se habría robado una guitarra

El incidente, que sembró el terror entre los asistentes y forzó la suspensión del evento, ha sido objeto de una intensa investigación por parte de las autoridades.

Sin embargo, en medio del análisis de los hechos, el video de un espectador con una guitarra ha captado la atención del público.

La grabación ha generado una oleada de comentarios negativos, donde los internautas no solo lamentan la violencia, sino que también critican la falta de educación de quienes se aprovecharon de la situación.

Damas Gratis no pudo tocar en Bogotá por enfrentamientos entre hinchas de Millonarios y Santa Fe

El video compartido masivamente en plataformas digitales, muestra a un individuo tranquilo en el Movistar con una guitarra en la mano.

Este hurto, que se suma a la lista de desmanes de la noche, puso de manifiesto que la violencia no solo afectó a los asistentes, sino que también tuvo un impacto en la banda musical.

La banda Damas Gratis, que se vio obligada a cancelar su show, podría haber sido víctima de este robo. La situación, ya de por sí grave, se agrava aún más con este tipo de delitos que se cometen en medio de la confusión y el miedo.

El video del robo de una guitarra en el caos del Movistar Arena sirve como un crudo recordatorio de cómo la violencia, en sus diferentes formas, puede estropear por completo lo que se planeó como una noche de celebración.