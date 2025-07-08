CANAL RCN
Deportes

La Guardia Albi-Roja Sur se pronunció tras la muerte de Sergio Blanco uno de sus integrantes

El pronunciamiento de La Guardia Albi-Roja Sur tras la muerte de Sergio Blanco uno de sus integrantes: comunicado.

Guardia Albi-Roja Sur comunicado muerte Sergio Blanco
Foto: Guardia Albi-Roja Sur

Noticias RCN

agosto 07 de 2025
06:35 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La violencia de las barras bravas en Colombia volvió a dejar una trágica muerte, esta vez fuera de un estadio y en un evento musical.

El caos que se desató en el Movistar Arena, en Bogotá, cobró la vida de Sergio Blanco, un apasionado hincha de Independiente Santa Fe.

¿Quién era Sergio Blanco, el hincha de Santa Fe que murió a las afueras del Movistar Arena?
RELACIONADO

¿Quién era Sergio Blanco, el hincha de Santa Fe que murió a las afueras del Movistar Arena?

La noticia de su fallecimiento ha generado un profundo dolor en la afición, especialmente en la barra popular a la que pertenecía.

Por ello, La Guardia Albi-Roja Sur se pronunció tras la muerte de Sergio Blanco, emitiendo un comunicado lleno de tristeza y, al mismo tiempo, haciendo un llamado a la solidaridad para apoyar a la familia de la víctima en estos difíciles momentos.

Barra de Independiente Santa Fe sobre el fallecimiento de Sergio Blanco

El joven, quien era miembro del "Parche 10", un grupo dentro de la barra murió aparentemente intentando escapar de una riña que se salió de control. En medio del luto, la barra de Santa Fe utilizó sus redes sociales para expresar su dolor y pedir paz para el alma de su compañero.

Se habrían robado una guitarra de Damas Gratis: captaron a un asistente con el instrumento en el Movistar
RELACIONADO

Se habrían robado una guitarra de Damas Gratis: captaron a un asistente con el instrumento en el Movistar

El pronunciamiento de La Guardia Albi-Roja Sur tras la muerte de Sergio Blanco, no solo fue para despedir a un amigo, sino también para pedir ayuda. La barra hizo un llamado a su comunidad para apoyar económicamente a la familia del joven en esta difícil situación de afrontar los gastos funerarios. A través de un mensaje en redes, invitaron a los seguidores a realizar donaciones a través de Daviplata o Transfiya, para "poder brindarle a Blanquito una despedida digna".

"Cualquier contribución, por pequeña que sea, será de gran ayuda y alivio para la familia. Si está en sus posibilidades, pueden hacer su donación a través de Daviplata o Transfiya al 3227708698"

Líder del grupo musical, Damas Gratis se pronunció sobre trágica noche en el Movistar Arena
RELACIONADO

Líder del grupo musical, Damas Gratis se pronunció sobre trágica noche en el Movistar Arena

La muerte de Sergio Blanco es un recordatorio doloroso de que la intolerancia y la agresión no solo arruinan un evento, sino que también destruyen vidas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Luis Díaz

Luis Díaz hizo de las suyas en su primera titularidad con el Bayern Múnich: lujosa jugada dejó a dos rivales

Fútbol femenino

Linda Caicedo sigue imparable y es nominada importante galardón a nivel mundial

Ciclismo

🔴EN VIVO🔴 Etapa 7 de Vuelta a Colombia 2025, hoy jueves 7 de agosto

Otras Noticias

Cesar

Imponen máxima condena a tres personas implicadas en incendio en Registraduría de Gamarra, Cesar: una funcionaria murió

Los implicados entraron con violencia, rociaron gasolina y prendieron fuego al lugar, mientras varios funcionarios trabajaban dentro.

Peajes

¿Cuánto tiempo ahorra un conductor en la vía Bogotá – Medellín pagando peajes electrónicos?

El pago de peajes con tag solo toma dos segundos, mientras que el pago manual podría demorar seis minutos.

Superintendencia de Salud

Distrito retoma el control de la Subred Centro Oriente tras 15 meses de intervención

Donald Trump

Ya entraron en vigor los nuevos aranceles de Trump a sus aliados comerciales

Artistas

Sara Uribe, la expareja de Fredy Guarín, tomó una inesperada decisión con su vida amorosa: ¿de qué se trata?