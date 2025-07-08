La Guardia Albi-Roja Sur se pronunció tras la muerte de Sergio Blanco uno de sus integrantes

La violencia de las barras bravas en Colombia volvió a dejar una trágica muerte, esta vez fuera de un estadio y en un evento musical.

El caos que se desató en el Movistar Arena, en Bogotá, cobró la vida de Sergio Blanco, un apasionado hincha de Independiente Santa Fe.

La noticia de su fallecimiento ha generado un profundo dolor en la afición, especialmente en la barra popular a la que pertenecía.

Por ello, La Guardia Albi-Roja Sur se pronunció tras la muerte de Sergio Blanco, emitiendo un comunicado lleno de tristeza y, al mismo tiempo, haciendo un llamado a la solidaridad para apoyar a la familia de la víctima en estos difíciles momentos.

Barra de Independiente Santa Fe sobre el fallecimiento de Sergio Blanco

El joven, quien era miembro del "Parche 10", un grupo dentro de la barra murió aparentemente intentando escapar de una riña que se salió de control. En medio del luto, la barra de Santa Fe utilizó sus redes sociales para expresar su dolor y pedir paz para el alma de su compañero.

El pronunciamiento de La Guardia Albi-Roja Sur tras la muerte de Sergio Blanco, no solo fue para despedir a un amigo, sino también para pedir ayuda. La barra hizo un llamado a su comunidad para apoyar económicamente a la familia del joven en esta difícil situación de afrontar los gastos funerarios. A través de un mensaje en redes, invitaron a los seguidores a realizar donaciones a través de Daviplata o Transfiya, para "poder brindarle a Blanquito una despedida digna".

"Cualquier contribución, por pequeña que sea, será de gran ayuda y alivio para la familia. Si está en sus posibilidades, pueden hacer su donación a través de Daviplata o Transfiya al 3227708698"

La muerte de Sergio Blanco es un recordatorio doloroso de que la intolerancia y la agresión no solo arruinan un evento, sino que también destruyen vidas.