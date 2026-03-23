El reto político hoy es llegar a los indecisos: Sergio Fajardo habla sobre su forma de hacer política

Seguimos conversando con los candidatos presidenciales que irán a la primera vuelta del próximo 31 de mayo. Esta vez, el turno es para Sergio Fajardo, uno de los alfiles de centro y quien va por su tercer intento para llegar al poder.

A usted lo han tratado de tibio, de preferir irse a ver ballenas y hasta se le metieron con los huevos…

A mí en el 2018 me empezaron a decir tibio porque no voté por Petro sino en blanco. Eso es lo que pasa con la polarización, usted está con este o con este, no hay nada más para hacer en la vida, no…

Esa Colombia no la merecemos, entonces en Galapa y en la Costa Caribe es otro mundo, además maravilloso. Un señor allá no me dice que soy tibio, sino “usted no tiene huevos, no joda”.

¿En temas de seguridad, Sergio Fajardo es el hombre que se necesita en esta coyuntura?

Claro que sí, por varias razones. Una, yo conozco el tema de la seguridad, yo fui alcalde de Medellín, que fue la más violenta del planeta. En 1991, Medellín tuvo 375 homicidios cada 100.000 habitantes.

Hace veintitantos años a la Comuna 13 de Medellín no entraba un alma, hoy es uno de los sitios turísticos más atractivos de Colombia. Nosotros pasamos del miedo a la esperanza, intervenimos la Comuna con un plan integral. Todo eso porque sabemos hacerlo.

También fui gobernador de Antioquia manejando todas las circunstancias, porque Antioquia es como un pequeño país.

Tenemos el plan guardián. Se acaba el proceso de paz total que se convirtió en caos total. Dos, si no fortalecemos la fuerza pública es imposible construir la paz, este gobierno la ha debilitado en todos los sentidos. Tres, antiextorsión, necesitamos ciudades más seguras: plan Catatumbo, Chocó y Cauca.

¿No se arrepiente de no haber ido a las consultas?

No. La campaña lleva una semana y media, no estuve en muchas cosas. Muchas personas dicen que si llego a segunda vuelta, gano; pero que no voy a llegar.

El reto político hoy es lograr que los indecisos digan: sí puede Fajardo.

Pero uno lo ve como medio llanero solitario…

No, pero entiendo la pregunta, me lo han dicho. Usted tiene a Cepeda que es Petro, la campaña se la hace el presidente con los recursos del Estado. De la Espriella llega en helicóptero y ahora está peleando con Paloma, porque los políticos de siempre están con ella. Yo estoy por otro camino.

Usted ha rechazado a Cepeda y Abelardo, pero ¿qué piensa de Paloma?

Paloma como persona es seria, honesta, una mujer de derecha que defiende sus ideas y eso es legítimo en una democracia. Ahorra, en términos políticos está asociada con el mundo de la confrontación.

¿Qué hacemos para luchar contra la pobreza en el país?

Hay varias fórmulas, pero la principal es la educación pública, gratuita y de calidad, sin acabar lo privado. Sin educación no hay transformación en la sociedad.

Pero con esa insultadera no hay espacio para la educación.

¿Qué error reconoce que ha cometido?

Yo me pude haber equivocado en algunas oportunidades. Yo soy una persona tímida, yo soy muy educado, muy decente en el trato, eso a veces puede parecer demasiado cuidadoso.

Yo pude haber sido soberbio, seguro que sí, pude no haber dado un trato adecuado a una persona, pero lo que quiero reivindicar es que tengo unas convicciones y principios y una forma de guiarme y actuar de acuerdo con eso, eso se llama ser coherente.

En algunos momentos pude dar la imagen de arrogancia, yo soy un matemático, un científico que puede mirar por encima a otras personas, no pretendo hacerlo.

¿Cómo promover políticas para que los jóvenes se queden en Colombia trabajando y estudiando?

Uno de los temas que más preocupa a los jóvenes es la salud mental, hay que atenderlos; dos, hay que trabajar con su entorno familiar y en la comunidad. Es urgente para Colombia y se puede hacer.

Evite que entren a la delincuencia, a los que están adentro aplicarles todo el rigor y a los que salen, que son pocos, asegurar que no vuelvan.

Sobre los jóvenes que se van, muchos están acá y se quieren ir a otros países por varias razones. Vamos a hacer la revolución con educación, entonces nos obliga a mirar como nos estamos educando, hace 4 años nadie hablaba de inteligencia artificial.

Hay que articular la educación, garantizar que no se salgan de la educación media, la relación con el sector productivo, la capacidad en cada territorio.